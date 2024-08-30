تشكيل نهائي كأس مصر 2024 - حمدي قلب دفاع بيراميدز.. والبانوبي يقود هجوم زد

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 20:02

كتب : هاني العوضي

مروان حمدي ضد عبد الله بكري- بيراميدز أمام زد

يبدأ محمد حمدي في دفاع بيراميدز، فيما يقود عبد الرحمن البانوبي هجوم زد في نهائي كأس مصر موسم 2023-24.

وستكون تلك المباراة الأخيرة من موسم 2023-24 للكرة المصرية والذي بدأ منذ 385 يوما بانطلاق مباريات الدوري المصري.

وسيحمل الفريق الفائز اليوم لقب كأس مصر لأول مرة في تاريخه ليصبح الفريق رقم 13 الذي يرفع لقب الكأس.

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ويقام اللقاء على ملعب برج العرب في الإسكندرية بسبب أعمال الصيانة التي تُجرى في أرضية استاد القاهرة الدولي.

ولأول مرة منذ موسم 2010-11 يحقق فريق غير الأهلي والزمالك لقب كأس مصر، ولأول مرة أيضا منذ موسم 2008-09 لا يضم النهائي أي من القطبين.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ

الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين

أمامهما: مصطفى فتحي - فخري لاكاي - وليد الكرتي

الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - أحمد فتحي -محمود صابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا "بوبو" - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - دودو الجباس - مروان حمدي

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فيما جاء تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – مصطفى العش – محمد إسماعيل – محمد أشرف

الوسط: أحمد عاطف "قطة" – بيتر موتوموسي - معط ماجاسا

الهجوم: شادي حسين – مصطفى زيكو - عبد الرحمن البانوبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عمرو حسام - محمد رضا – مصطفى عادل "كاجو" – إسلام عبد اللاه – عبد الله مجدي – ديلسون كاموني – أحمد الصغيري – مصطفى سعد – رشيد أحمد

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ويخوض بيراميدز نهائي كأس مصر للمرة الثالثة في تاريخه في آخر 6 مواسم إذ خسر سابقا من الزمالك والأهلي، فيما يخوض زد لأول مرة نهائي كأس مصر.

زد بيراميدز تشكيل نهائي كأس مصر كأس مصر 2024
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