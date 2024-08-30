تشكيل نهائي كأس مصر 2024 - حمدي قلب دفاع بيراميدز.. والبانوبي يقود هجوم زد

يبدأ محمد حمدي في دفاع بيراميدز، فيما يقود عبد الرحمن البانوبي هجوم زد في نهائي كأس مصر موسم 2023-24.

وستكون تلك المباراة الأخيرة من موسم 2023-24 للكرة المصرية والذي بدأ منذ 385 يوما بانطلاق مباريات الدوري المصري.

وسيحمل الفريق الفائز اليوم لقب كأس مصر لأول مرة في تاريخه ليصبح الفريق رقم 13 الذي يرفع لقب الكأس.

ويقام اللقاء على ملعب برج العرب في الإسكندرية بسبب أعمال الصيانة التي تُجرى في أرضية استاد القاهرة الدولي.

ولأول مرة منذ موسم 2010-11 يحقق فريق غير الأهلي والزمالك لقب كأس مصر، ولأول مرة أيضا منذ موسم 2008-09 لا يضم النهائي أي من القطبين.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ

الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين

أمامهما: مصطفى فتحي - فخري لاكاي - وليد الكرتي

الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - أحمد فتحي -محمود صابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا "بوبو" - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - دودو الجباس - مروان حمدي

فيما جاء تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – مصطفى العش – محمد إسماعيل – محمد أشرف

الوسط: أحمد عاطف "قطة" – بيتر موتوموسي - معط ماجاسا

الهجوم: شادي حسين – مصطفى زيكو - عبد الرحمن البانوبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عمرو حسام - محمد رضا – مصطفى عادل "كاجو" – إسلام عبد اللاه – عبد الله مجدي – ديلسون كاموني – أحمد الصغيري – مصطفى سعد – رشيد أحمد

ويخوض بيراميدز نهائي كأس مصر للمرة الثالثة في تاريخه في آخر 6 مواسم إذ خسر سابقا من الزمالك والأهلي، فيما يخوض زد لأول مرة نهائي كأس مصر.