غزل المحلة يتعاقد مع الحارس أحمد العربي

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 19:50

كتب : رضا السنباطي

أحمد العربي

أعلن نادي غزل المحلة عن تعاقده مع الحارس أحمد العربي قادما من المقاولون العرب.

ويمتد عقد العربي مع الغزل لمدة 3 سنوات.

الحارس الوافد من المقاولون، هو ثالث حارس يتعاقد معه غزل المحلة في الصيف الجاري.

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جاء ذلك بعد تعاقد زعيم الفلاحين مع محمود الزنفلي من الداخلية، وأحمد النفراوي من بتروجت.

غزل المحلة الذي يقوده فنيا أحمد عيد عبد الملك تعاقد مؤخرا مع محمد حمدي زكي قادما من أسوان.

ويواصل غزل المحلة تعزيز صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غزل المحلة يرغب في التعاقد مع سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة.

وينتظر غزل المحلة تحديد الزمالك موقفه بشأن سيف جعفر سواء بالاستمرار أو الموافقة على رحيله للفريق العائد مجددا للدوري الممتاز.

وبدأ سيف مسيرته من قطاع الناشئين بالزمالك وسبق له الخروج على سبيل الإعارة لسموحة في عام 2020.

ولعب سيف 35 مباراة سابقة مع الزمالك سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين قبل أن ينتقل إلى بيراميدز.

غزل المحلة أحمد العربي
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