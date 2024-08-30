بعد موسم وحيد مع السد.. فلامنجو يضم جونزالو بلاتا

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 19:48

كتب : FilGoal

جونزالو بلاتا - السد

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي ضم الإكوادوري جونزالو بلاتا قادما من السد القطري.

ويواصل فلامنجو تدعيم صفوفه تحت قيادة مدربه تيتي من أجل المنافسة على الألقاب محليا وقاريا هذا الموسم بالإضافة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ووفقا للتقارير فأن الجناح البالغ 23 عاما انضم لصفوف فلامنجو بمقابل يقترب من 4 ملايين يورو.

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وأصبح بلاتا رابع صفقات فلامنجو بعد كل من كارلوس ألكاراز من ساوثامبتون وميشايل من الهلال وأليكس ساندرو من يوفنتوس.

وينافس فلامنجو على لقب الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس هذا الموسم الذي وصل لمنتصفه، كما ينافس في كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في أمريكا بمشاركة 32 فريقا.

بلاتا بدأ مسيرته في إنديبنديتي ديل فايي الإكوادوري ومنه انتقل لسبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأعير لموسم مع بلد الوليد الإسباني، وفي الموسم الماضي انتقل للسد القطري مقابل 12 مليون يورو.

وخاض بلاتا بقميص السد 31 مباراة سجل 11 هدفا وصنع 8 قبل رحيله.

ويعد بلاتا من عناصر منتخب الإكوادور الرئيسية في السنوات الأخيرة إذ انضم لأول مرة في 2019 بعمر 18 عاما.

ومنذ ذلك الحين شارك في 37 مباراة دولية سجل 6 وصنع 5.

وشارك بلاتا مع الإكوادور في كل من كوبا أمريكا 2024 وكأس العالم 2022.

جونزالو بلاتا السد فلامنجو
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