هل يعود إلى إيطاليا؟ سكاي: فيورنتينا يقترب من ضم جوسينس

يقترب نادي فيورنتينا من التعاقد مع روبن جوسينس لاعب يونيون برلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن النادي الإيطالي يقترب من التعاقد مع الظهير الأيسر الألماني على سبيل الإعارة.

وأوضحت الشبكة أن الإعارة مع إلزامية الشراء حال تحقيق أهداف معينة مقابل 7.5 مليون يورو.

وفي حال انتقال اللاعب إلى فيورنتينا، سيكون قد عاد إلى بلاد البيتزا بعد موسم واحد فقط.

ولعب جوسينس في إيطاليا لـ أتالانتا في 2017 قادما من هاراكليس ألميلو الهولندي مقابل مليون يورو.

ثم رحل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى إنتر في فترة الانتقالات الشتوية في 2022 على سبيل الإعارة، وفعل إنتر بند أحقية الشراء في الصيف مقابل 27.4 مليون يورو.

وانتقل جوسينس إلى يونيون برلين في الصيف الماضي مقابل 13 مليون يورو.

وإجمالا لعب جوسينس مع يونيون برلين 39 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين.