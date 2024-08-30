نظام جديد قيد التجربة.. فيفا: الحكام سيعودون إلى تقنية الفيديو خلال طلب المدرب فقط

يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظاما جديدا تحت التجربة بأن تكون مسؤولية عودة الحكام إلى تقنية الفيديو عن المدير الفني فقط.

وأعلن فيفا تجربة تطبيق النظام خلال كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في كولومبيا.

وكشف فيفا أن نظام الفيديو المساعد في تحكيم كرة القديم لن يحتاج إلى غرفة فيديو وبالتالي حكام مسؤولين عنه.

يُعتبر هذا نظاماً مبسطاً وبديلاً لنظام التحكيم بمساعدة الفيديو 🎥 قُبيل انطلاق المنافسات كولومبيا 🇨🇴، أعلَم FIFA المنتخبات الـ24 المشارِكة في #U20WWC بأن البطولة ستشهد استخدام "نظام الفيديو المساعِد في تحكيم كرة القدم: — FIFA - عربي (@fifacom_ar) August 30, 2024

وستتم مراجعة الحالات بطلب من مدربي الفريقين، وسيكون لديهما عدد محدد من الطلبات في المباراة الواحدة في حال اعتقادهما بوجود خطأ.

وتتعلق هذه الحالات بضربات الجزاء والأهداف والبطاقات الحمراء المباشرة والخطأ في تحديد هوية اللاعبين الذين حصلوا على بطاقة صفراء أو حمراء.

ولتقديم طلب مراجعة حالة ما، يجب على مدرب الفريق إعطاء بطاقة للحكم الرابع فور حدوث حالة معينة، لأن في حالة استكمال اللعب فلن يعود إلى الحالة المعنية.

هل ستشهد اللعبة إضافة عناصر جديدة في الجهاز الفني إذ يكونوا مسؤولين عن هذا الشق مثل محلل أداء الفريق الذي يتواجد في المقصورة وهكذا؟