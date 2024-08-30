صفقات الشباب مستمرة.. ميلان يضم فوس من أياكس

أعلن نادي ميلان الإيطالي ضم الهولندي سيلفانو فوس قادما من أياكس الهولندي.

وسينضم الهولندي الشاب لصفوف فريق فيتورو ميلان والذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة الإيطالية لأول مرة.

ووفقا للتقارير فإن الصفقة كلفت ميلان 3 ملايين يورو لضم صاحب الـ 19 عاما.

لاعب الوسط المولود في 2005 شارك مع الفريق الأول لأياكس لأول مرة في 2023.

وخاض فوس مع فرق أياكس إجمالا 101 مباراة سجل 6 وصنع 4 في جميع المسابقات جميعها مع فريق الشباب.

وتدرج لاعب الوسط في فرق الناشئين والشباب لمنتخب هولندا دون أن يسجل.

وأطلق نادي ميلان الإيطالي فريقه الثاني والذي سيطلق عليه "ميلان فيتورو" اي مستقبل ميلان.

ويقود الفريق فنيا دانييلي بونيرا المدرب المساعد السابق لستيفانو بيولي الذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم.

ويشارك فريق ميلان الثاني في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي بدءا من موسم 2024-25.

واستهل الفريق مشاركاته بالخسارة في الجولة الأولى بنتيجة 1-0 من فيرتوس إنتيلا.