رسميا: الدحيل يضم الفرنسي بنجامين بوريجو من رين

أعلن نادي الدحيل القطري ضم الفرنسي بنجامين بوريجو من رين.

ولم يكشف النادي القطري الذي ضم اللاعب البالغ 30 عاما عن قيمة الصفقة أو صيغتها.

ووفقا للتقارير فأن بوريجو كلف خزائن الأحمر القطري 10 ملايين يورو.

وسيرتدي بوريجو القميص رقم 19 رفقة الدحيل.

وانضم بوريجو من لانس لرين في 2017 وأصبح من أعمدة الفريق الرئيسية طيلة السنوات الـ 7 الماضية.

صانع الألعاب هاض مع رين 311 مباراة سجل 66 هدفا ومرر 63 تمريرة حاسمة وفاز بلقب كأس فرنسا.

كما ساهم في تأهل الفريق للمسابقات الأوروبية في 6 نسخ متتالية، وسجل الموسم الماضي 3 أهداف "هاتريك" في شباك ميلان الإيطالي.

النادي القطري الذي يدربه كريستوف جالتييه ضم الصيف الحالي كل من لويس ألبرتو من لاتسيو وهمام الأمين من الغراقة والثنائي صاحب الأصول المصرية أحمد السيد وأمير حسن.

ويتصدر الدحيل ترتيب الدوري القطري برصيد 9 نقاط عقب مرور 10 جولات.