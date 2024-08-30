رحيل خامس حارس مرمى.. تشيلسي يعير بيتروفيتش إلى ستراسبورج

أعلن نادي تشيلسي رحيل ديوردي بيتروفيتش حارس مرمى الفريق إلى ستراسبورج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف النادي خلال موقعه الرسمي أن الإعارة لمدة موسم واحد دون إضافة بند أحقية الشراء.

ورحل 5 حراس مرمى عن تشيلسي خلال فترة الانتقالات الجارية.

Djordje Petrovic has completed a season-long loan move to Ligue side, RC Strasbourg. — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2024

وانتقل جابرييل سلونينا إلى بارنسلي بنظام الإعارة، وتعاقد تشيلسي مع مايك بيندرس حارس مرمى جينك البلجيكي وقرر إعارته لنفس الفريق لموسم، وخرج كيبا أريزابالاجا إلى برنموث معارا.

وانتقل إدي بيتش إلى كرولي تاون، ليكون بذلك قد رحل 5 حراس مرمى من تشيلسي.

وتعود ملكية تشيلسي وستراسبورج إلى نفس المجموعة وهي بلو كو بقيادة تود بويلي.

وأبرم تشيلسي مع ستراسبورج أكثر من صفقة، إذ رحل دييجو موريرا إلى ستراسبورج كبيع نهائي، بينما خرج كالب ويلي إلى النادي الفرنسي على سبيل الإعارة.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه كريستال بالاس يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط.