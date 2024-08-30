للمرة الرابعة.. ريال مدريد يعير رينيار لـ غرناطة

أعلن نادي ريال مدريد إعارة لاعبه جيسوس رينيار إلى غرناطة حتى نهاية الموسم.

وأصبحت تلك الإعارة الرابعة للبرازيلي البالغ 22 عاما والذي انضم لريال مدريد في 2020.

وينشط غرناطة في دوري الدرجة الثانية الإسبانية هذا الموسم ويحتل المركز الـ 11 بعد مرور جولتين.

وانتقل رينيار للميرينجي في يناير 2020 مقابل 30 مليون يورو.

وأعير لبوروسيا دورتموند الألماني وجيرونا الإسباني وفروسينوني الإيطالي وأخيرا غرناطة الإسباني.

ولم يلعب البرازيلي الشاب أي مباراة رسمية بقميص الفريق الأول لريال مدريد، واكتفى بالمشاركة في 3 مباريات مع فريق الشباب وسجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

وخلال 80 مباراة سابقة خاضها خلال الإعارات الماضية سجل 6 أهداف وصنع 4 في 3 دوريات مختلفة.

وسيتزامل البرازيلي مع لوكا زيدان حارس مرمى ريال مدريد السابق والمخضرم مانو تريجاروس لاعب وسط فياريال السابق والأرجنتيني لوكاس بوي.