"الأصفر ليس مجرد لونا".. النصر يضم ويسلي موهبة كورينثيانز

أعلن نادي النصر السعودي ضم البرازيلي ويسلي تيكسيرا قادما من كورينثيانز البرازيلي.

وسيرتدي ويسلي البالع 19 عاما قميص النصر حتى 2020.

وحصل ويسلي على القميص رقم 80 مع الفريق المُلقب بالعالمي.

وسيشغل المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 19 عاما، أحد مقاعد الأجانب تحت 21 عاما في صفوف العالمي.

نجـم المنتخب البرازيلي تحت 21 سنة 🇧🇷 ويسلي تيكسيرا يـوقع رسميًا لـ ⁧#العالمي⁩ 🤩 pic.twitter.com/MlACYUOfcU — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 30, 2024

ووفقا للتقارير فإن الصفقة كلفت النصر 20 مليون يورو بالإضافة لـ حوافز بقيمة 5 ملايين يورو.

وقال ويسلي خلال مقطع الفيديو التقديمي له الذي نشرته حسابات نادي النصر:"الأصفر ليس مجرد لونا، كبرازيلي عاشق لسحر كرة القدم لا يوجد لون أحبه بعقلي وقلبي مثل الأصفر.. الأصفر يليق بي".

المهاجم الواعد هو أكثر من لعب المباريات مع فريقه خلال عام 2024 برصيد 47 مباراة سجل خلالها 5 وصنع 3.

وسيتدرب ويسلي مع كريستيانو رونالدو بالإضافة للثلاثي البرازيلي بينتو وأندرسون تاليسكا وأليكيس تيليس.

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط بعد مرور جولتين.