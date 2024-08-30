تقرير: الوداد سيقدم عرضا لضم بيرسي تاو.. والأهلي لن يمانع

سيقدم الوداد المغربي عرضا لضم بيرسي تاو لاعب الأهلي بحسب تقارير جنوب إفريقية.

ويمتد تعاقد بيرسي تاو مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب موقع SABC Sport الجنوب إفريقي فإن الوداد سيقدم عرضا للتعاقد مع بيرسي تاو.

وأوضحت التقارير أن الأهلي سيكون منفتحا على بيع اللاعب بدلا من إنهاء عقده ورحيله مجانا.

وأشارت إلى أن وجود رولاني موكوينا على رأس الجهاز الفني للنادي المغربي يزيد من فرص انضمام تاو للوداد.

صحيفة المنتخب المغربية ذكرت منذ أيام أن رولاني موكوينا يسعى لإقناع بيرسي تاو بالانتقال إلى صفوف الوداد.

وتولى موكوينا قيادة فريق الوداد المغربي ويستعد لتدعيم صفوف الفريق هذا الموسم.

اللاعب صاحب الـ30 عاما انضم على الأهلي قادما من برايتون في صيف عام 2021.

وشارك بيرسي تاو مع الأهلي في 109 مباراة سجل خلالهم 27 هدفا وصنع 13 آخرين.

ويمتد تعاقد تاو مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل في صيف عام 2025.

وتوج تاو مع الأهلي بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري ثلاث مرات.

هذا بالإضافة لمرتين لدوري أبطال إفريقيا ومرة لكأس السوبر الإفريقي.

كما حظي ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.