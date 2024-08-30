دوري المحترفين - إبراهيم صلاح مدربا لبلدية المحلة

أتم نادي بلدية المحلة إجراءات التعاقد مع إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق لتولي تدريبه.

وسيخوض بلدية المحلة منافسات دوري المحترفين بالموسم المقبل بعد هبوطه.

وأعلن بلدية المحلة بشكل رسمي تعاقده مع إبراهيم صلاح لتدريب الفريق

وكان FilGoal.com قد اشار في وقت سابق إلى أن إدارة بلدية المحلة اتفقت مع إبراهيم صلاح على خلافة محمد مكي في تدريب الفريق.

وانتقل محمد مكي لتدريب المقالون العرب الهابط أيضا لدوري المحترفين.

وحسمت إدارة بلدية المحلة الاتفاق مع إبراهيم صلاح بعد مفاضلة بين 3 أسماء لتدريب الفريق.

إبراهيم صلاح صاحب الـ36 عاما خاض تجربة التدريب في قطاع الناشئين بالزمالك وكان مرشحا لقيادة الحمام والواسطى.

وهبطت أندية: المقاولون العرب وبلدية المحلة والداخلية.

فيما صعدت أندية: بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.