مواجهة أرمينية واسكتلندية لـ تشيلسي في دوري المؤتمر الأوروبي

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 16:18

كتب : FilGoal

كريستوفر نكونكو

أسفرت قرعة دوري المؤتمر الأوروبي لتشيلسي عن مواجهة أرمينية وأخرى أسكتلندية.

وأقيمت اليوم الجمعة مراسم سحب قرعة دوري المؤتمر الأوروبي في شكله الجديد.

وستقام البطولة بمشاركة 24 فريقا وجميعهم يلعبون في دوري وليس في دور مجموعات مثلما كان يحدث سابقا.

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وسيواجه كل فريق 3 فرق في ملعبه ومثلهم خارجه.

ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز لدور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 لـ16 ملحق لتحديد بقية المتأهلين.

وجاءت مواجهات تشيلسي في دوري المؤتمر الأوروبي كالتالي:

جنت في ملعبه- هايدنهايم خارج ملعبه- أستانا في ملعبه- شارموك روفرز خارج ملعبه- باناثانايكوس في ملعبه- نواه خارج ملعبه

وتعد هذه أول مرة يشارك فيها تشيلسي في البطولة في تاريخه.

وبلغ تشيلسي تلك المرحلة بعدما تخطى عقبة سيفريت السويسري في الدور التمهيدي بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع المباراتين.

تشيلسي دوري المؤتمر الأوروبي
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