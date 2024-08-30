تقرير تركي: الفتح السعودي يطلب ضم تريزيجيه.. وموقف طرابزون

يرغب الفتح السعودي في التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون سبور التركي.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور الفتح طرابزون سبور

وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي حتى يوم 2 سبتمبر المقبل.

وبحسب موقع haber61 التركي، فإن الفتح السعودي يرغب في التعاقد مع تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت التقارير أن وكيل اللاعب سيعقد اجتماعا مع طرابزون سبور الذي يرغب في الحصول على 8 ملايين يورو للتخلي عن نجمه.

تريزيجيه ارتبط في وقت سابق بالانتقال للنصر وأهلي جدة قبل أن يدخل الفتح في خط المفاوضات مع الجناح الدولي.

ويمتد تعاد تريزيجيه مع طرابزون سبور حتى صيف 2026.

وودع محمود حسن تريزيجيه منافسات دوري المؤتمر الأوروبي مع فريقه طرابزون بعد الخسارة أمام سانت جالين السويسري بركلات الترجيح.

وداع طرابوزن لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي جاء بعد أيام من توديعه لبطولة الدوري الأوروبي على يد رابيد فيينا النمساوي.

تريزيجيه لعب 76 مباراة مع طرابزون سبور وسجل 25 هدفا وصنع 16 بجميع المسابقات.