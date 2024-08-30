قرعة الدوري الأوروبي – مواجهات قوية لـ مرموش وعبد المنعم.. ويونايتد ضد مورينيو

أقيمت اليوم الجمعة مراسم قرعة الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025 في شكلها المستحدث.

وارتفع عدد الفرق المشاركة لـ 36 بدلا من 32 وعوضا عن تقسيمهم لـ 8 مجموعات كالمعتاد سيتواجد الـ 36 في مجموعة واحدة.

النظام الجديد سيجعل كل فريق يلعب 8 مواجهات ضد 8 فرق مختلفة 4 على أرضه و4 خارجها، أي إنه لا يوجد نظام مواجهة 3 فرق ذهابا وإيابا كالسابق.

تم تصنيف الأندية إلى 4 مستويات، ليواجه كل فريق، فريقين من كل مستوى، حيث سيشهد الدور الأول مواجهات نارية بين الفرق الكبرى.

ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز لدور الـ 16 ويخوض أصحاب المراكز من 9 لـ16 ملحق من مباراتين ذهاب وإياب لتحديد المتأهلين.

ويقام النهائي في ملعب سان ماميس معقل أتليتك بلباو في إسبانيا في 21 مايو 2025.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

مواجهات أندرلخت

بورتو في ملعبه- سلافيا براج خارج ملعبه- فرينتسفاروتشي في ملعبه- ريال سوسيداد خارج ملعبه- لودوجوريتس في ملعبه- فيكتوريا بلزن خارج ملعبه- هوفنهايم في ملعبه- أر إف إس خارج ملعبه

مواجهات تيفنتي

لاتسيو في ملعبه- مانشستر يونايتد خارج ملعبه- فنربخشه في ملعبه- أولمبياكوس خارج ملعبه- يونيون سانت جيلواز في ملعبه- مالمو خارج ملعبه- بيشكتاش في ملعبه- نيس خارج ملعبه

مواجهات بيشكتاش

فرانكفورت في ملعبه- أياكس خارج ملعبه- مكابي تل أبيب في ملعبه- ليون خارج ملعبه- مالمو في ملعبه- بودو جليمت خارج ملعبه- أتليتك بلباو في ملعبه- تيفنتي خارج ملعبه

مواجهات ستيوا بوخارست

مانشستر يونايتد في ملعبه- رينجرز خارج ملعبه- أولمبياكوس في ملعبه- باوك خارج ملعبه- ميتيلاند في ملعبه- كاراباج خارج ملعبه- أر إف إس في ملعبه- هوفنهايم خارج ملعبه

مواجهات أر إف إس

أياكس في ملعبه- فرانكفورت خارج ملعبه- باوك في ملعبه- مكابي تل أبيب خارج ملعبه- جالاتا سراي في ملعبه- دينامو كييف خارج ملعبه- أندرلخت في ملعبه- ستيوا بوخارست خارج ملعبه

مواجهات إلفسبورج

روما في ملعبه- توتنام خارج ملعبه- سبورتنج براجا في ملعبه- ألكمار خارج ملعبه- كاراباج في ملعبه- جالاتا سراي خارج ملعبه- نيس في ملعبه- أتليتك بلباو خارج ملعبه

مواجهات نيس

رينجرز في ملعبه- لاتسيو خارج ملعبه- ريال سوسيداد في ملعبه- فرينتسفاروتشي خارج لمعبه- بودو جليمت في ملعبه- يونيون سانت جيلواز خارج ملعبه- تيفنتي في ملعبه- إلفسبورج خارج ملعبه

مواجهات هوفنهايم

توتنام في ملعبه- بورتو خارج ملعبه- ليون في ملعبه- سبورتنج براجا في ملعبه- دينامو كييف في ملعبه- ميتيلاند خارج ملعبه- ستيوا بوخارست في ملعبه- أندرلخت خارج ملعبه

مواجهات أتليتك بلباو

سلافيا براج في ملعبه- روما خارج ملعبه- ألكمار في ملعبه- فنربخشه خارج ملعبه- فيكتوريا بلزن في ملعبه- لودوجوريتس خارج ملعبه- إلفسبورج في ملعبه- بيشكتاش خارج ملعبه

مواجهات مالمو

رينجرز في ملعبه- سلافيا براج خارج ملعبه- أولمبياكوس في ملعبه- فرينتسفاروتشي خارج ملعبه- جالاتا سراي في ملعبه- كاراباج خارج ملعبه- تيفنتي في ملعبه- بيشكتاش خارج ملعبه

مواجهات ميتيلاند

فرانكفورت في ملعبه- بورتو خارج ملعبه- فنربخشه في ملعبه- مكابي تل أبيب خارج ملعبه- يونيون سانت جيلواز في ملعبه- لودوجوريتس خارج ملعبه- هوفنهايم في ملعبه- ستيوا بوخارست خارج ملعبه

مواجهات لودوجوريتس

سلافيا براج في ملعبه- لاتسيو خارج ملعبه- ألكمار في ملعبه- ليون خارج ملعبه- ميتيلاند في ملعبه- فيكتوريا بلزن خارج ملعبه- أتليتك بلباو في ملعبه- أندرلخت خارج ملعبه

مواجهات دينامو كييف

لاتسيو في ملعبه- روما خارج ملعبه- فرينتسفاروتشي في ملعبه- ريال سوسيداد خارج ملعبه- فيكتوريا بلزن في ملعبه- جالاتا سراي خارج ملعبه- أر إف أس في ملعبه- هوفنهايم خارج ملعبه

مواجهات يونيو سانت جيلواز

روما في ملعبه- رينجرز خارج ملعبه- سبورتنج براجا في ملعبه- فنربخشه خارج ملعبه- بودو جليمت في ملعبه- ميتيلاند خارج ملعبه- نيس في ملعبه- تيفنتي خارج ملعبه

مواجهات بودو جليمت

بورتو في ملعبه- مانشستر يونايتد خارج ملعبه- مكابي تل أبيب في ملعبه- سبورتنج براجا خارج ملعبه- كاراباج في ملعبه- يونيون سانت جيلواز خارج ملعبه- بيشكتاش في ملعبه- نيس خارج ملعبه

مواجهات فيكتوريا بلزن

مانشستر يونايتد في ملعبه- فرانكفورت خارج ملعبه- ريال سوسيداد في ملعبه- باوك خارج ملعبه- لودوجوريتس في ملعبه- دينامو كييف خارج ملعبه- أندرلخت في ملعبه- أتليتك بلباو خارج ملعبه

مواجهات بودو جليمت

بورتو في ملعبه- مانشستر يونايتد خارج ملعبه- مكابي تل أبيب في ملعبه- سبورتنج براجا خارج ملعبه- كاراباج في ملعبه- يونيون سانت جيلواز خارج ملعبه- بيشكتاش في ملعبه- نيس خارج ملعبه

مواجهات جالاتا سراي

توتنام في ملعبه- أياكس خارج ملعبه- باوك في ملعبه- ألكمار خارج ملعبه- دينامو كييف في ملعبه- مالمو خارج ملعبه- إلفسبورج في ملعبه- أر إف إس خارج ملعبه

مواجهات كاراباج

أياكس في ملعبه- توتنام خارج ملعبه- ليون خارج ملعبه- أولمبياكوس خارج ملعبه- مالمو في ملعبه- بودو جليمت خارج ملعبه- ستيوا بوخارست في ملعبه- إلفسبورج خارج ملعبه

مواجهات فرينتسفاروتشي

توتنام في ملعبه- فرانكفورت خارج ملعبه- ألكمار في ملعبه- باوك خارج ملعبه- مالمو في ملعبه- دينامو كييف خارج ملعبه- نيس في ملعبه- أندرلخت خارج ملعبه

مواجهات فنربخشه

مانشستر يونايتد في ملعبه- سلافيا براج خارج ملعبه- ليون في ملعبه- ألكمار خارج ملعبه- يونيون سانت جيلواز في ملعبه- ميتيلاند خارج ملعبه- أتليتك بلباو في ملعبه- تيفنتي خارج ملعبه

مواجهات باوك

سلافيا براج في ملعبه- مانشستر يونايتد خارج ملعبه- فرينتسفاروتشي في ملعبه- ريال سوسيداد خارج ملعبه- فيكتوريا بلزن في ملعبه- جالاتا سراي خارج ملعبه- ستيوا بوخارست في ملعبه- أر إف إس خارج ملعبه

مواجهات ليون

فرانكفورت في ملعبه- رينجرز خارج ملعبه- أولمبياكوس في ملعبه- فنربخشه خارج ملعبه- لودوجوريتس في ملعبه- كاراباج خارج ملعبه- بيشكتاش في ملعبه- هوفنهايم خارج ملعبه

مواجهات أولمبياكوس

رينجرز في ملعبه- بورتو خارج ملعبه- سبورتنج براجا في ملعبه- ليون خارج ملعبه- كاراباج في ملعبه- مالمو خارج ملعبه- تيفنتي في ملعبه- ستيوا بوخارست خارج ملعبه

مواجهات سبورتنج براجا

لاتسيو في ملعبه- روما خارج ملعبه- مكابي تل أبيب في ملعبه- أولمبياكوس خارج ملعبه- بودو جليمت في ملعبه- يونيو سانت جيلواز خارج ملعبه- هوفنهايم في ملعبه- إلفسبورج خارج ملعبه

مواجهات ألكمار

روما في ملعبه- توتنام خارج ملعبه- فنربخشه في ملعبه- فرينتسفاروتشي خارج ملعبه- جالاتا سراي في ملعبه- لودوجوريتس خارج ملعبه- إلفسبورج في ملعبه- أتليتك بلباو خارج ملعبه

مواجهات ريال سوسيداد

أياكس في ملعبه- لاتسيو خارج ملعبه- بأول في ملعبه- مكابي تل أبيب خارج ملعبه- دينامو كييف في ملعبه- فيكتوريا بلزن خارج ملعبه- أندرلخت في ملعبه- نيس خارج ملعبه

مواجهات سلافيا براج

أياكس في ملعبه- فرانكفورت خارج ملعبه- فنربخشه في ملعبه- باوك خارج ملعبه- مالمو في ملعبه- لودوجوريتس خارج ملعبه- أندرلخت في ملعبه- أتليتك بلباو خارج ملعبه

مواجهات توتنام

روما في ملعبه- رينجرز خارج ملعبه- ألكمار في ملعبه- فرينتسفاروتشي خارج ملعبه- كاراباج في ملعبه- جالاتا سراي خارج ملعبه- إلفسبورج في ملعبه- هوفنهايم خارج ملعبه

مواجهات لاتسيو

بورتو في ملعبه- أياكس خارج ملعبه- ريال سوسيداد في ملعبه- سبورتنج براجا خارج ملعبه- لودوجوريتس في ملعبه- دينامو كييف خارج ملعبه- نيس في ملعبه- تيفنتي خارج ملعبه

مواجهات إنتراخت فرانكفورت

سلافيا براج في ملعبه- روما خارج ملعبه- فرينتسفاروتشي في ملعبه- ليون خارج ملعبه- فيكتوريا بلزن في ملعبه- ميتيلاند خارج ملعبه- أر إف سي في ملعبه- بيشكتاش خارج ملعبه

مواجهات رينجرز

توتنام في ملعبه- مانشستر يونايتد خارج ملعبه- ليون في ملعبه- أولمبياكوس خارج ملعبه- يونيون سانت جيلواز في ملعبه- مالمو خارج ملعبه- يانج بويز في ملعبه- نيس خارج ملعبه

مواجهات أياكس

لاتسيو في ملعبه- سلافيا براج خارج ملعبه- مكابي تل أبيب في ملعبه- ريال سوسيداد خارج ملعبه- جالاتا سراي في ملعبه- كاراباج خارج ملعبه- بيشكتاش في ملعبه- أر إف إس خارج ملعبه

مواجهات بورتو

مانشستر يونايتد في ملعبه- لاتسيو خارج ملعبه- أولمبياكوس في ملعبه- مكابي تل أبيب خارج ملعبه- ميتيلاند في ملعبه- بودو جليمت خارج ملعبه- هوفنهايم في ملعبه- أندرلخت خارج ملعبه

مواجهات مانشستر يونايتد

رينجرز في ملعبه- بورتو خارج ملعبه- باوك في ملعبه- فنربخشه خارج ملعبه- بودو جليمت في ملعبه- فيكتوريا بلزن خارج ملعبه- تيفنتي في ملعبه- ستيوا بوخارست خارج ملعبه

مواجهات روما

فرانكفورت في ملعبه- توتنام خارج ملعبه- سبورتنج براجا في ملعبه- ألكمار خارج ملعبه- دينامو كييف في ملعبه- يونيون سانت جيلواز خارج ملعبه- أتليتك بلباو في ملعبه- إلفسبورج خارج ملعبه