مؤتمر فليك: لا أهتم بوضع ريال مدريد.. وهذا ما أريده في مهمتي مع برشلونة

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على أنه لا يهتم بالبداية المتعثرة لريال مدريد في الدوري الإسباني.

وفقد ريال مدريد 4 نقاط خلال 3 جولات، فيما حصد برشلونة 9 نقاط كاملة تحت قيادة مدربه الجديد هانز فليك.

ويلعب برشلونة ضد بلد الوليد غدا السبت ضمن رابع جولات الدوري الإسباني.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: "بداية ريال مدريد في الدوري؟ لا أهتم كثيرا بالوضع الحالي، مازال الموسم طويلا. أركز فقط على برشلونة"

وعن إصابة فرينكي دي يونج أجاب "أتمنى ألا يحتاج دي يونج إلى عملية جراحية. آمل أن يكون معنا بعد فترة التوقف الدولي"

وعن ضم جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن قال فليك: "جوناثان تاه؟ إذا انضم إلينا سأكون سعيدا، وإن لم يأت فهناك الكثير من الشائعات في عالم كرة القدم. علينا تقبل هذا الوضع".

"أعددنا أنفسنا جيدا لمواجهة بلد الوليد، بجلسات تدريبية مكثفة. نحن نتطلع للمباراة. نحن جاهزون بنسبة 100%، وهذا ما أريده في مهمتي. أساس فكرتنا هو جودة الفريق".

وأتم "من المهم جدا أن يدخل الفريق كل مباراة منذ البداية بتركيز كامل. لا يمكننا الانتظار لمدة 10 دقائق من ثم نبدأ برد الفعل. العقلية جيدة جدا، داخل الفريق، لا يمكنك الفوز بأي شيء إلا إذا كانت لديك هذه العقلية".

وتولى هانز فليك تدريب برشلونة خلفا لتشافي هيرنانديز الذي رحل بنهاية الموسم المنصرم.