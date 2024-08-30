مصدر من المصري لـ في الجول: بيراميدز طلب التعاقد مع ميدو جابر.. وننتظر قرار علي ماهر

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 14:30

كتب : عمرو نبيل

ميدو جابر يحتفل بهدف المصري في إنبي

كشف مصدر من النادي المصري عن طلب بيراميدز التعاقد مع ميدو جابر لاعب الفريق البورسعيدي.

ميدو جابر انتقل إلى المصري قادما من سيراميكا كليوباترا الصيف الماضي.

وقال مصدر من المصري لـFilGoal.com : "بيراميدز طلب التعاقد مع ميدو جابر بداية من الموسم المقبل".

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وأضاف "ننتظر رأي علي ماهر مدرب الفريق لتحديد موقفنا".

الجناح صاحب الـ31 عاما لعب 37 مباراة مع المصري وسجل 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

وساهم جابر في عودة المصري للمشاركات الإفريقية بعد ضمان المشاركة في النسخة المقبلة من الكونفدرالية.

وسبق لميدو جابر ارتداء قمصان أندية: مصر للمقاصة والأهلي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا قبل الاستقرار في صفقوف المصري.

ميدو جابر المصري بيراميدز
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