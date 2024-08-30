طاهر أبو زيد: ليس في خطتي الترشح لرئاسة الأهلي حاليا بسبب ما تعلمته في النادي

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 13:09

كتب : FilGoal

طاهر أبو زيد

لا ينوي طاهر أبو زيد نجم الأهلي ووزير الرياضة الأسبق الترشح في انتخابات مجلس إدارة ناديه خلال الفترة المقبلة.

ويترأس محمود الخطيب مجلس إدارة الأهلي في ولاية ثانية تمتد حتى نوفمبر من عام 2025.

وتحدث طاهر أبو زيد عبر قناة "تن" قائلا: "ليس في خطتي أو تصوري للمرحلة المقبلة أي منصب تطوعي هذا ليس تقليلا من حجم المنصب أي منصب لرياضي هذا شيء رائع جدا لكن تعودنا في الأهلي طالما أن المركب تسير وتحقق نجاحات فلا يجب أن يكون لدينا طموح في المنصب".

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وتابع اللاعب الملقب بمارادونا النيل حديثه "مجلس الإدارة الحالي يعمل وحقق استقرار على مستوى الأرض لا أستطيع القول ماذا سيحدث غدا لكن حاليا ليس في طموحاتي أو تفكيري".

وأكمل "الأجواء والظروف المحيطة يحكمان كل شيء، هل المرحلة المقبلة تحتاج لتغيير في الأهلي لاستكمال المشوار أم أن الأمور تقول إن المجلس الحالي يستطيع الاستمرار هذا أمر يحكمه الظروف".

وواصل أبو زيد حديثه "أقول إن القاعدة العامة طالما المجلس ناجح فعليه الاستمرار".

وأتم "نحن لا نتزاحم في الأهلي على المناصب لأن الأهلي أعطانا ما هو أكبر من المناصب الاسم والشهرة والنجومية وحب الناس وبالتالي ليس هناك مطمع لأخذ المنصب من أحد لكن إذا استدعت الظروف التواجد فلم لا لكن الآن الأمر ليس في تخطيطي".

الأهلي طاهر أبو زيد
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