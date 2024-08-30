مؤتمر سلوت: تنتظرنا مهمة صعبة في أولد ترافورد.. تين هاج ليس صديقي وهذا موقف كييزا

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 12:14

كتب : FilGoal

أرني سلوت مدرب ليفربول الجديد

شدد أرني سلوت مدرب ليفربول على صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة أمام مانشستر يونايتد.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد يوم الأحد ضمن ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

وقال مدرب ليفربول في مؤتمر صحفي: "اليوم الأخير من سوق الانتقالات؟ لا أتوقع أي شيء. إذا أتيحت لنا فرصة سنتحرك. تركيزي منصب على مواجهة مانشستر يونايتد".

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وعن التعاقد مع الإيطالي فريدريكو كييزا قادما من يوفنتوس أجاب "كييزا؟ متحمس جدا بعد التعاقد مه. تعاقدنا مع لاعب يمكنه مساعدتنا في تحقيق أهدافنا وتحسين الفريق".

وأضاف سلوت عن لاعبه الجديد "يمكنه اللعب في العديد من المراكز، على اليمين واليسار وربما في الوسط".

وكشف "كييزا سيتدرب معنا اليوم، لا أتوقع أن يكون موجودا أمام يونايتد، لكن إذا ظهرت إصابات قد نحتاج إليه".

وعن مواطنه إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أجاب "تين هاج ليس صديقي. نحن لا نعرف بعضنا البعض جيدا بما فيه الكفاية. ولكن علاقتنا جيدة".

وشدد المدرب الهولندي "لا أحتاج إلى إخباري بمدى أهمية التنافس مع مانشستر يونايتد. تنتظرنا مهمة صعبة"

وواصل "اللاعبون مستعدون للأجواء التي تنتظرهم في أولد ترافورد. نحن جاهزون".

وفاز ليفربول في أول مباراتين على إبسويتش تاون وبرينتفورد تباعا بنفس النتيجة 2-0، وسجل النجم المصري صلاح في المباراتين.

فيما فاز يونايتد على فولام بالجولة الأولى، وخسر في الثانية على يد برايتون خارج ملعبه.

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