خبر في الجول - غزل المحلة يخطط لضم سيف فاروق جعفر

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 11:05

كتب : عمرو نبيل

سيف فاروق جعفر - بيراميدز - الزمالك

يرغب نادي غزل المحلة في التعاقد مع سيف فاروق جعفر لاعب وسط نادي الزمالك.

ويواصل غزل المحلة تعزيز صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غزل المحلة يرغب في التعاقد مع سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة.

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وينتظر غزل المحلة تحديد الزمالك موقفه بشأن سيف جعفر سواء بالاستمرار أو الموافقة على رحيله للفريق العائد مجددا للدوري الممتاز.

وبدأ سيف مسيرته من قطاع الناشئين بالزمالك وسبق له الخروج على سبيل الإعارة لسموحة في عام 2020.

ولعب سيف 35 مباراة سابقة مع الزمالك سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين قبل أن ينتقل إلى بيراميدز.

وفي الانتتقالات الشتوية الأخيرة عاد سيف للزمالك بعد 6 أشهر من رحيله إلى بيراميدز في صفقة مجانية في الصيف الماضي.

وبعد عودته شارك سيف مع الزمالك خلال 9 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

غزل المحلة الذي يقوده فنيا أحمد عيد عبد الملك تعاقد مؤخرا مع محمد حمدي زكي قادما من أسوان ومحمود الزنفلي الذي لم يفعل الاهلي بند شرائه من الداخلية.

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