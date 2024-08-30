مواعيد مباريات الجمعة 30 أغسطس - نهائي كأس مصر والدوري الإيطالي ومحترف

يشهد اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات اليوم الجمعة 30 أغسطس والقنوات الناقلة.

ويأتي نهائي كأس بين بيراميدز وزد على رأس مباريات اليوم.

فيما يلعب نادي قطر بقيادة أحمد عبد القادر المعار من الأهلي أمام الدحي ضمن مسابقة الكأس.

وفي الدوري الإيطالي سيكون إنتر حامل اللقب في مهمة صعبة عندما يواجه أتالانتا.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

نهائي كأس مصر

بيراميدز × زد.. في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس ويعلق عليها محمد الكواليني.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان × أتالانتا.. في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي بريميوم 1 ويعلق عليها فارس عوض.

كأس قطر

الدحيل × نادي قطر.. في تمام الساعة 8:30 مساء وتذاع المباراة على قنوات الكأس القطرية.