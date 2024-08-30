هدف الأهلي - بن رمضان يشارك في تأهل فرينتسفاروتشي إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي

نجح فرينتسفاروتشي المجري في خطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وتغلب فرينتسفاروتشي على بوراك بانيا لوكا البوسني بركلات الترجيح في التصفيات المؤهلة لمجموعات الدوري الأوروبي.

وشارك محمد بن رمضان بديلا مع بداية الشوط الثاني، ويعتبر لاعب الوسط التونسي أحد أبرز أهداف النادي الأهلي.

وكان لقاء الذهاب في المجر قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أما لقاء الإياب فانتهى وقته الأصلي بدون أهداف بينما في الشوطين الإضافيين سجل كل فريق هدف ليتم اللجوء لركلات الترجيح.

ونجح فرينتسفاروتشي في تحقيق الفوز بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، وسجل بن رمضان الركلة الثانية بنجاح.

وتقام قرعة منافسات الدوري الأوروبي غدا الجمعة.

ويعد بن رمضان هدف الأهلي لضمه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب موقع الصريح التونسي، فإن الساعات الأخيرة شهدت تقدما كبيرا في مفاوضات الأهلي مع فرينتسفاروتشي بشأن ضم بن رمضان.

وأوضح التقرير ذاته أن تسريب معلومة رفض اللاعب من جانب عبد الرؤوف بن رمضان جاء من أجل امتصاص غضب جمهور الترجي، والدليل على ذلك رفض والد اللاعب التصريح عبر الهواء واكتفى بمنح المعلومة لفريق الإعداد بأحد الإذاعات التونسية.