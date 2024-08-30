بمشاركة 20 فريقا.. تحديد موعد قرعة دوري المحترفين

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 00:56

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد إجراء قرعة الموسم الجديد من دوري المحترفين.

ويشارك 20 فريقا في منافسات الموسم المقبل من دوري المحترفين في نسخته الثانية.

وأعلن اتحاد الكرة تحديد يوم الأحد المقبل موعدا لقرعة دوري المحترفين.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أندية القسم الثاني (أ) لتحديد الأحد المقبل في الحادية عشر صباحا ، موعدا لقرعة دوري المحترفين.

وستشارك أندية الداخلية وبلدية المحلة والمقاولون العرب في الموسم المقبل بدوري المحترفين بعد هبوطهم.

فيما صعدت أندية: بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

وستتأهل الأندية أصحاب المراكز الثلاث الأولى في دوري المحترفين إلى الدوري الممتاز مباشرة.

دوري المحترفين المصري اتحاد الكرة المصري
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