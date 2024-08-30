لم تبتسم أمام مبابي بعد.. ريال مدريد يتعثر للمرة الثانية بالتعادل مع لاس بالماس

مرة أخرى لا يسجل كيليان مبابي، ومرة أخرى ريال مدريد يهدر النقاط، الميرينجي يتعادل مع لاس بالماس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

البداية صدمت الملكي بهدف من ألبيرتو موليرو في الدقيقة الخامسة، بعد تمريرة من أوليفر ماكبيرني.

وشهدت المباراة تألقا كبيرا من الهولندي جاسبر سيليسين حارس مرمى برشلونة السابق ولاس بالماس الحالي.

وأوقف سيليسين محاولات التعادل مرارا وتكرارا، أبرزها رأسية أنطونيو روديجير في الدقيقة 39.

وكاد ساندرو راميريز يسجل الثاني من انفراد ولكنه أهدره في الدقيقة 54.

ورد كيليان مبابي في الدقيقة 55 بتسديدة قوية تصدى لها سيليسين.

وترك لوكا مودريتش موقعه في الدقيقة 63 ليحل أردا جولير بدلا منه.

وفي الدقيقة 67 تحصل الميرينجي على ركلة جزاء بفضل لمسة يد ضد أليكس سواريز.

وسجل فينيسيوس من الركلة هدف التعادل على يسار سيليسين في الدقيقة 69.

وكاد ميكا مارمول أن يرد التقدم للاس بالماس في الدقيقة 71 ولكن تألق تيبو كورتوا في الإبعاد.

فيما حل داني كارباخال متسلما شارة قيادة الملكي في الدقيقة 76، حيث أتى بدلا من لوكاس فاسكيز.

وحاول مبابي مجددا باختراق خطير في الدقيقة 85 ولكن تسديدة أتت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 86 حل إندريك بدلا من فينيسيوس، وبمجرد نزوله انطلق وسدد ولكن بعيدا عن المرمى.

وسجل ليتي الثاني لصاحب الأرض ولكن تسلل خايمي ماتا أثناء الصناعة أوقف احتساب الهدف.

فيما حاول إندريك برأسية خطيرة بعد عرضية من جولير ولكنها جاورت القائم أيضا.

المباراة هي الثالثة على التوالي وعلى الإطلاق لكيليان مبابي بدون أهداف في الدوري الإسباني، منذ انتقاله إلى ريال مدريد مجانا بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

مبابي سجل هدفا وحيدا حتى الآن كان في كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا.

حامل اللقب ريال مدريد وصل مجموع ما فقد لـ 4 نقاط من أصل 9، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 5 نقاط، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة صاحب العلامة الكاملة.

أما لاس بالماس فرفع رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر.