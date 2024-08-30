خبر في الجول - بلدية المحلة يتمم الاتفاق مع إبراهيم صلاح لتدريبه

هدف الأهلي - بن رمضان يشارك في تأهل فرينتسفاروتشي إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي

بمشاركة 20 فريقا.. تحديد موعد قرعة دوري المحترفين

وكيله: البركاوي رفض 8 ملايين يورو من أجل الزمالك.. وعلاج الرائد لوالده غير مشروط بالتوقيع

غزل المحلة يعلن تعاقده مع محمد حمدي زكي

الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة أحمد حمدي

"مواصلة التفاوض على التجديد".. بيان رسمي من الزمالك بشأن استمرار أحمد زيزو

خبر في الجول - بعد جلسة وكيله مع الأهلي.. استمرار إعارة قندوسي مع سيراميكا كليوباترا

خبر في الجول - البركاوي يعتذر عن عدم إتمام الاتفاق مع الزمالك.. ووجهته الأقرب