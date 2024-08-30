خبر في الجول - بلدية المحلة يتمم الاتفاق مع إبراهيم صلاح لتدريبه
الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 00:15
كتب : رضا السنباطي
أتم نادي بلدية المحلة اتفاقه مع إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق لتولي تدريبه.
وسيخوض بلدية المحلة منافسات دوري المحترفين بالموسم المقبل بعد هبوطه.
وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة بلدية المحلة اتفقت مع إبراهيم صلاح على خلافة محمد مكي في تدريب الفريق.
وانتقل محمد مكي لتدريب المقالون العرب الهابط أيضا لدوري المحترفين.
وحسمت إدارة بلدية المحلة الاتفاق مع إبراهيم صلاح بعد مفاضلة بين 3 أسماء لتدريب الفريق.
إبراهيم صلاح صاحب الـ36 عاما خاض تجربة التدريب في قطاع الناشئين بالزمالك وكان مرشحا لقيادة الحمام والواسطى.
وهبطت أندية: المقاولون العرب وبلدية المحلة والداخلية.
فيما صعدت أندية: بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.
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