غزل المحلة يمدد عقد الجزار حتى 2027
الخميس، 29 أغسطس 2024 - 23:58
كتب : رضا السنباطي
أتم نادي غزل المحلة إجراءات تمديد عقد عمرو الجزار مدافع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.
عمرو الجزار
النادي : العبور بالقليوبية
ويستعد غزل المحلة للمشاركة في الموسم المقبل بالدوري الممتاز بعدما تأهل رفقة بتروجت وحرس الحدود.
وأعلن غزل المحلة تمديد عقد عمرو الجزار حتى صيف 2027.
الجزار انضم إلى نادي غزل المحلة في الصيف الماضي قادما من نادي العبور.
وساهم الجزار في عودة غزل المحلة مجددا إلى منافسات الدوري الممتاز.
وكان غزل المحلة قد أعلن تعاقده هذا الأسبوع مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية.
وانتقل الزنفلي إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة قبل أن يعود إلى الداخلية ومنه لغزل المحلة.
كما ضم محمد حمدي زكي قادما من أسوان بعدما لعب الموسم المنصرم معارا إلى طلائع الجيش.
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