وكيله: البركاوي رفض 8 ملايين يورو من أجل الزمالك.. وعلاج الرائد لوالده غير مشروط بالتوقيع

شدد عزيز الشافعي وكيل المغربي كريم البركاوي على أن ظروف مرض والد اللاعب حرمته من إتمام التعاقد مع الزمالك.

واعتذر البركاوي لمسؤولي الزمالك عن عدم الحضور إلى مصر وإتمام الاتفاق بسبب ظروف مرض والده.

وقال الشافعي عبر عبر أون تايم سبورتس: "اللاعب رفض عرضا بـ 8 ملايين يورو خلال موسمين واختار اللعب للزمالك، لكن ظروف مرض والده حرمته من إتمام التعاقد".

وأضاف "والد اللاعب في وضع صحي متأزم، ومسؤولي الزمالك تعاملوا بإنسانية. تدخل فهد المطوع رئيس الرائد بتكفل العلاج غير المشروط بتوقيعه للنادي السعودي".

وأتم "أشكر مسؤولي الزمالك على حسن تعاملهم. الأقرب بقاء اللاعب في المغرب أو الانتقال للسعودية حسب حالة والده".

وكان من المقرر وصول البركاوي إلى القاهرة أول أمس قبل أن يعتذر بسبب مرض والده.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كريم البركاوي أبلغ الزمالك باعتذاره عن عدم الحضور إلى مصر وإتمام الاتفاق لظروف مرض والده.

وبات اللاعب المغربي قريب من توقيع عقد جديد مع الرائد السعودي الذي لعب في صفوفه خلال السنوات الأربعة الماضية.

وكان من المقرر أن يتفق مسؤولي الزمالك مع البركاوي على موعد جديد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة لكنه اللاعب قرر تغيير وجهته.

الزمالك كان قد توصل لاتفاق مبدئي مع المهاجم المغربي لضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الرائد.

لكن النادي السعودي يريد استمرار البركاوي ودخل في مفاوضات جادة للحصول على توقيعه مجددا.

وانضم البركاوي إلى الرائد قادما من حسنية أغادير المغربي في عام 2020.

ومع الرائد خاض كريم البركاوي 106 مباراة سجل خلالهم 51 هدفا وصنع سبعة آخرين.

ومع حسنية أغادير خاض البركاوي 149 مباراة سجل خلالهم 47 هدفا وصنع 14 آخرين.

وسبق وارتدى البركاوي قميص منتخب المغرب ثلاث مرات كانوا كلهم في كأس العرب 2021 في قطر.

وسجل خلال تلك المباريات هدفا جاء في شباك السعودية.