تسجيل ركلته لم يكن كافيا.. تريزيجيه يودع دوري المؤتمر الأوروبي مع طرابزون
الخميس، 29 أغسطس 2024 - 23:12
كتب : FilGoal
ودع محمود حسن تريزيجيه منافسات دوري المؤتمر الأوروبي مع فريقه طرابزون.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
وخسر طرابزون سبور التركي أمام سانت جالين السويسري بركلات الترجيح.
وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بينما مباراة الإياب انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.
واستمر التعادل في الشوطين الإضافيين ليتم اللجوء لركلات الترجيح.
ونجح تريزيجيه في تسجيل ركلة الترجيح الثانية لصالح طرابزون لكن ذلك لم يكن كافيا.
وحسم سانت جالين ركلات الترجيح بنتيجة 5-4.
وأهدر ستيفان سافيتش لاعب أتليتكو مدريد السابق، ركلة الترجيح الخامسة لصالح طرابزون.
وشارك تريزيجيه في المباراة كبديل في الدقيقة 76.
ولعب تريزيجيه هذا الموسم في سبع مباريات بواقع 414 دقيقة مع طرابزون سبور.
ونجح تريزيجيه في تسجيل هدفا بالدوري الأوروبي.
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