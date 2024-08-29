بمشاركة شريف.. الخليج يخسر من الشباب بهدف كاراسكو

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 23:08

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج ضد الشباب

نال نادي الخليج الهزيمة الأولى بالموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين بمشاركة محمد شريف.

وفاز الشباب على الخليج بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

وسجل يانيك كاراسكو هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 60 من المباراة.

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الفوز رفع رصيد الشباب إلى 3 نقاط في المركز العاشر.

فيما توقف رصيد الخليج عن الرصيد ذاته في المركز الحادي عشر بالمسابقة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين.

وجاء هدف المباراة بعد مرواغة رائعة من كاراسكو وتسديدة يمينية قوية سكنت الشباك.

المباراة شهدت محمد شريف حتى الدقيقة 69 إذ حل سالم آل سالم مهاجم الخليج بدلا منه.

ولم يسجل شريف مع الخليج حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري السعودي بعدما خاض مباراتين.

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