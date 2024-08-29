قرعة مانشستر سيتي - إعادة نهائي 2023 ومواجهة الإيطالي العائد

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 22:58

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يخوض مانشستر سيتي طريقا متعرجا في سعيه للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه.

ويلعب سيتي ضد 3 من كبار القارة من أصل 8 في النظام الجديد لمرحلة الدوري البديلة لدور المجموعات.

نهائي 2023 الذي شهد تتويج سيتي سيعاد بمواجهة إنتر، ثم يواجه باريس سان جيرمان.

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ومن فرق التصنيف الثاني سيلعب باريس ضد يوفنتوس العائد لدوري الأبطال.

وجاءت مباريات سيتي كالتالي:

التصنيف الأول:

إنتر (داخل) - باريس سان جيرمان (خارج)

التصنيف الثاني:

كلوب بروج (داخل) - يوفنتوس (خارج)

التصنيف الثالث:

فينورد (داخل) - سبورتينج لشبونة (خارج)

التصنيف الرابع:

سبارتا براجا (داخل) - براتيسلافا (خارج)

النظام

ارتفع عدد الفرق المشاركة لـ 36 بدلا من 32 وعوضا عن تقسيمهم لـ 8 مجموعات كالمعتاد سيتواجد الـ 36 في مجموعة واحدة.

النظام الجديد سيجعل كل فريق يلعب 8 مواجهات ضد 8 فرق مختلفة 4 على أرضه و4 خارجها، أي إنه لا يوجد نظام مواجهة 3 فرق ذهابا وإيابا كالسابق.

تم تصنيف الأندية إلى 4 مستويات، ليواجه كل فريق، فريقين من كل مستوى، حيث سيشهد الدور الأول مواجهات نارية بين الفرق الكبرى.

وجاء التصنيف على النحو التالي:

ويمكنك التعرف على طريقة التأهل للأدوار الإقصائية وتفاصيل النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا من خلال الفيديو التالي:

وكل بطولة سيكون لها أسبوع حصري أي أن مباريات دوري أبطال أوروبا ستقام في أسبوع واحد ولن تقام فيه مباريات باقي المسابقتين في نفس الأسبوع، ونفس الأمر لباقي المسابقتين.

وكالعادة ستقام مباريات دوري الأبطال يومي الثلاثاء والأربعاء أسبوعيا، بينما نقام مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر يوم الخميس.

وفي الأسبوع الحصري لدوري أبطال أوروبا ستقام المباريات بدءا من يومي الثلاثاء وحتى الخميس.

وفي أسبوع الدوري الأوروبي الحصري ستقام مباريات المسابقة يومي الأربعاء والخميس.

وستقام مباريات دوري المؤتمر يوم الخميس فقط.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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