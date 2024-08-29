غزل المحلة يعلن تعاقده مع محمد حمدي زكي

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع محمد حمدي زكي قادما من اسوان.

وكان حمدي زكي قد لعب الموسم الماضي معارا إلى صفوف طلائع الجيش.

وكشف نادي غزل المحلة عن انضمام محمد حمدي زكي مهاجم أسوان لمدة ثلاثة مواسم.

ولعب حمدي زكي الموسم الماضي 17 مباراة مع طلائع الجيش ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف واحد.

وسيكون غزل المحلة هو الفريق الثامن لمحمد حمدي زكي في الدوري بعد كل من طلائع الجيش وأسوان والمقاولون العرب وسموحة وإنبي والأهلي والاتحاد السكندري.

ويملك محمد حمدي زكي مباراة دولية وحيدة رفقة منتخب مصر عام 2015.

وكان غزل المحلة قد أعلن تعاقده هذا الأسبوع مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية.

وانتقل الزنفلي إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة قبل أن يعود إلى الداخلية ومنه لغزل المحلة.