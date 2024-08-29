النني يصنع.. الجزيرة يفوز على العروبة بثنائية بالدوري الإماراتي
الخميس، 29 أغسطس 2024 - 22:45
كتب : FilGoal
حقق نادي الجزيرة فوزا ثمينا على حساب العروبة بمسابقة الدوري الإماراتي.
وفاز الجزيرة على العروبة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من المسابقة.
وسجل محمد ربيع هدف الجزيرة الأول في الدقيقة 45 من الشوط الأول.
وجاء هدف الجزيرة الأول من صناعة محمد النني.
وأحرز نيسكنز كيبانو الهدف الثاني لنادي الجزيرة الإماراتي عند الدقيقة 90.
محمد ربيع يسجل والجزيرة يتقدم بالهدف الأول#الجزيرة_العروبة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/977cVSlpIf— ADSportsTV (@ADSportsTV) August 29, 2024
واستعاد الجزيرة التوازن في الدوري الإماراتي بعد الخسارة في الجولة الأولى.
وخسر الجزيرة بنتيجة 2-0 أمام بني ياس في افتتاح الدوري الإماراتي، بمشاركة محمد النني أساسيا.
واستهل الفريق موسمه بالفوز على البطائح في ذهاب دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإماراتي في مباراة فاز خلالها النني بجائزة رجل المباراة.