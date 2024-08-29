انتهت في الدوري الإسباني - لاس بالماس (1)-(1) ريال مدريد

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 22:37

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتالانتا - السوبر الأوروبي 2024

يلعب ريال مدريد ضد لاس بالماس في الجولة الثالثة من الليجا.

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ق 93 إندريك يسدد بالرأس من عرضية أردا جولر ولكن بجوار القائم

ق 89 ليتي يسجل الثاني ولكن الراية تنقذ ريال مدريد بسبب تسلل على خايمي ماتا في الصناعة

ق 86 إندريك في اللمسة الأولى ينطلق في موقع خطير ويسدد ولكن بعيدا عن المرمى

ق 86 إندريك بدلا من فينيسيوس

ق 85 مبابي يخترق ولكن التسديدة بجوار القائم

ق 76 كارباخال يتسلم الشارة من لوكاس فاسكيز في التبديل

ق 71 ميكا مارمول يسدد كرة خطيرة ولكن كورتوا يتصدى

ق 69 جووووول فينيسيوس يسجل التعادل من علامة الجزاء على يسار سيليسين

ق 67 ركلة جزاء لريال مدريد.. لمسة يد على أليكس سواريز

ق63 خروج لوكا مودريتش ونزول أردا جولير

ق55 تسديدة قوية من مبابي يتصدى لها حارس مرمى لاس بالماس

ق54 ساندرو راميرز يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد انفراد تام

ق47 ضغط مع بداية الشوط الثاني بحثا عن تسجيل التعادل

بداية الشوط الثاني

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ق 39 روديجير يسدد رأسية خطيرة ولكن سيليسين يتصدى ببراعة

ق 5 جووول مبكر من موليرو

بداية المباراة

ريال مدريد
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