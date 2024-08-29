الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة أحمد حمدي

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 22:08

كتب : إبراهيم رمضان

هدف واحتفال أحمد حمدي بهدف الزمالك ضد نهضة بركان - نهائي الكونفدرالية

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك آخر تطورات إصابة أحمد حمدي لاعب الفريق.

وتعرض حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان.

وقال طبيب الزمالك عبر موقع ناديه الرسمي: "أحمد حمدي يؤدي حالياً المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي المخصص له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الركبة، وخضع على أثرها لعملية جراحية ناجحة في ألمانيا عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبي".

أخبار متعلقة:
ثأر ضد مدريد وإعادة اسطنبول.. مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا قرعة ريال مدريد - نهائي 2024 يتكرر ومواجهة ليفربول.. وثنائي إيطالي وآخر فرنسي "مواصلة التفاوض على التجديد".. بيان رسمي من الزمالك بشأن استمرار أحمد زيزو قرعة برشلونة - مواجهة بايرن ميونيخ مجددا.. وثنائي فرنسي

وأضاف "نقوم بمتابعة مستمره للبرنامج التأهيلي الخاص بأحمد حمدي في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء من خلال اللاعب أو المركز المتخصص الذي يؤدي فيه اللاعب التأهيل".

وأتم "اللاعب سيخضع لفحوصات طبية فور عودته للقاهرة خلال الفترة المُقبلة للاطمئنان على حالته".

وأعلن الزمالك إصابة أحمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة الفريق ضد نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك بالمباراة.

وانضم أحمد حمدي لصفوف الزمالك في يناير الماضي قادما من مونتريال الكندي.

أحمد حمدي الزمالك
نرشح لكم
هدف الأهلي - بن رمضان يشارك في تأهل فرينتسفاروتشي إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي بمشاركة 20 فريقا.. تحديد موعد قرعة دوري المحترفين خبر في الجول - بلدية المحلة يتمم الاتفاق مع إبراهيم صلاح لتدريبه وكيله: البركاوي رفض 8 ملايين يورو من أجل الزمالك.. وعلاج الرائد لوالده غير مشروط بالتوقيع غزل المحلة يعلن تعاقده مع محمد حمدي زكي "مواصلة التفاوض على التجديد".. بيان رسمي من الزمالك بشأن استمرار أحمد زيزو خبر في الجول - بعد جلسة وكيله مع الأهلي.. استمرار إعارة قندوسي مع سيراميكا كليوباترا خبر في الجول - البركاوي يعتذر عن عدم إتمام الاتفاق مع الزمالك.. ووجهته الأقرب
أخر الأخبار
هدف الأهلي - بن رمضان يشارك في تأهل فرينتسفاروتشي إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي 54 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة 20 فريقا.. تحديد موعد قرعة دوري المحترفين ساعة | الكرة المصرية
لم تبتسم أمام مبابي بعد.. ريال مدريد يتعثر للمرة الثانية بالتعادل مع لاس بالماس ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - بلدية المحلة يتمم الاتفاق مع إبراهيم صلاح لتدريبه ساعة | الكرة المصرية
غزل المحلة يمدد عقد الجزار حتى 2027 ساعة | الدوري المصري
وكيله: البركاوي رفض 8 ملايين يورو من أجل الزمالك.. وعلاج الرائد لوالده غير مشروط بالتوقيع 2 ساعة | الكرة المصرية
تسجيل ركلته لم يكن كافيا.. تريزيجيه يودع دوري المؤتمر الأوروبي مع طرابزون 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة شريف.. الخليج يخسر من الشباب بهدف كاراسكو 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى