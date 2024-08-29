الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة أحمد حمدي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك آخر تطورات إصابة أحمد حمدي لاعب الفريق.

وتعرض حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان.

وقال طبيب الزمالك عبر موقع ناديه الرسمي: "أحمد حمدي يؤدي حالياً المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي المخصص له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الركبة، وخضع على أثرها لعملية جراحية ناجحة في ألمانيا عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبي".

وأضاف "نقوم بمتابعة مستمره للبرنامج التأهيلي الخاص بأحمد حمدي في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء من خلال اللاعب أو المركز المتخصص الذي يؤدي فيه اللاعب التأهيل".

وأتم "اللاعب سيخضع لفحوصات طبية فور عودته للقاهرة خلال الفترة المُقبلة للاطمئنان على حالته".

وأعلن الزمالك إصابة أحمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة الفريق ضد نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك بالمباراة.

وانضم أحمد حمدي لصفوف الزمالك في يناير الماضي قادما من مونتريال الكندي.