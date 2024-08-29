"مواصلة التفاوض على التجديد".. بيان رسمي من الزمالك بشأن استمرار أحمد زيزو

نشر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن استمرار أحمد زيزو مع الفريق بعد العروض التي قُدمت إليه.

وكان زيزو قد وجه رسالة إلى جماهير الزمالك عبر حسابه على إنستجرام مؤكدا استمراره مع الفريق.

وكشف نادي الزمالك عن مواصلة التفاوض على تجديد تعاقد زيزو.

وجاء بيان مجلس إدارة الزمالك كالآتي:

"يدرك مجلس إدارة نادي الزمالك تماما واجبه تجاه النادي وجماهيره العظيمة، وهو ما يحتم عليه المحافظة على القوام الأساسي ونجوم الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى تقديم مزيد من الدعم له بما يحقق طموحاتنا في بناء فريق قوي والوصول إلى منصات التتويج في كل البطولات".

"ويثمن المجلس مشاعر ورغبة أحمد زيزو في الاستمرار مع الفريق، والتي توافقت مع توجه الإدارة ومطالب الجماهير في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق".

"وفي هذا السياق يلزم التوضيح أن النادي تلقى عرضا لانتقال اللاعب بشكل نهائي، وتمت دراسته والتفاوض بشأنه بكل شفافية بالاشتراك مع اللاعب في إطار من الاحترافية والاحترام المتبادل والموازنة بين كافة الاعتبارات وفي مقدمتها الحفاظ على قوة الفريق فضلا عن مراعاة رغبة اللاعب وكذلك العوائد المالية والفنية للعرض".

"وبعد تقييم شامل ومدروس ثبت أن الإبقاء على اللاعب هو الاختيار الأنسب".

"وتؤكد إدارة النادي بشكل حاسم وقاطع وبدون مواربه استمرار التفاوض مع اللاعب من أجل تمديد عقده بما يليق به ويحافظ على مصالح كل الأطراف، لاسيما وأن زيزو من العناصر الأساسية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

"وأخيرا نتطلع إلى تكاتف ووحدة الجميع من محبي النادي لاستعادة مكانته التي تليق به".

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي آخر في يناير المقبل دون العودة إلى الزمالك.

وسبق أن كشف مصطفى "زيزو" والد ووكيل اللاعب أحمد سيد لاعب الزمالك عن اتفاق نجله على تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن اتفاق مبدئي بين الزمالك وزيزو على تجديد التعاقد مع نفي الإدارة رغبتها في رحيله للاحتراف وتحديد جلسة الأسبوع المقبل لإتمام المفاوضات ومن ثم توقيع العقد.

الزمالك قدم عرضا رسميا لزيزو لتجديد تعاقده وفي انتظار رد اللاعب.

زيزو يحتل المركز السابع في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا بجميع المسابقات.

وخاض الجناح صاحب الـ 28 عاما، 229 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 76 هدفا وصنع 63.