انتهت في الدوري السعودي - الخليج (0)-(1) الشباب.. خسارة أولى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الخليج أمام الشباب في الدوري السعودي.

ويتواجد المهاجم الدولي المصري محمد شريف في التشكيل الأساسي لنادي الخليج أمام الشباب.

فيما يتواجد البلجيكي يانيك كاراسكو في التشكيل الأساسي لنادي الشباب أمام الخليج.

ويلعب الخليج أمام الشباب بعد قليل ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي.

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نهاية المباراة

ق69 خروج محمد شريف ودخول سالم آل سالم مهاجم الخليج

ق60 يانيك كاراسكو يسجل الهدف الأول لنادي الشباب بعد تسددية قوية

ق50 تصدي رائع من كيم سونج حارس مرمى الشباب بعد تسديدة قوية من فابيو مارتينيز

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42 انطلاقة من الجهة اليمنى لنادي الشباب عن طريق كريستيان جوانكا وعرضية خطيرة يبعها دفاع الخليج

ق35 خالد ناري لاعب الخليج يوجه ضربة رأسية رائعة تمر أعلى من المرمى

ق15 تسديدة قوية من يانيك كاراسكو تمر بجوار مرمى الخليج

انطلاق المباراة