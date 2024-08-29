الدوري السعودي - شريف يقود هجوم الخليج أمام الشباب.. وكاراسكو أساسي
الخميس، 29 أغسطس 2024 - 20:44
كتب : FilGoal
يتواجد المهاجم الدولي المصري محمد شريف في التشكيل الأساسي لنادي الخليج أمام الشباب.
ويلعب الخليج أمام الشباب بعد قليل ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي.
فيما يتواجد البلجيكي يانيك كاراسكو في التشكيل الأساسي لنادي الشباب أمام الخليج.
ويقود اليوناني جيورجيس دونيس تدريب الخليج.
وجاء تشكيل الخليج على النحو التالي:
حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش
خط الدفاع: عبد الله الفهد – محمد الخبراني – بيدرو ريبوتشو – سعيد الحمسل
خط الوسط: خالد السميري – منصور حمزي – فابيو مارتينز – صالح أبو الشامات
خط الهجوم: محمد شريف – خالد ناري.
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