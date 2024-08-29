ثأر ضد مدريد وإعادة اسطنبول.. مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يخوض ليفربول مواجهات قوية في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بنظام الجديد.

ويلعب الريدز ضد ريال مدريد من فرق التصنيف الأول، في إعادة مرتقبة لنهائي نسختي 2018 و2022.

وفي آخر المواجهات الإقصائية كان النصر حليف الملكي، بما فيها دور الـ 16 لـ 2023 أيضا.

أما من فرق التصنيف الثاني فيصطدم رفاق محمد صلاح ببطل الدوري الألماني باير ليفركوزن بعد موسمه الخيالي.

كذلك يلعب ليفربول ضد ميلان في إعادة لنهائيين آخرين، وهما موقعة اسطنبول الشهيرة 2005 التي شهدت فوز ليفربول بركلات الترجيح بعد العودة الخرافية من 3-0 إلى 3-3، ونهائي 2007 الذي شهد فوز ميلان 2-1.

وجاءت مباريات ليفربول كالتالي:

التصنيف الأول:

ريال مدريد (داخل)

لايزبج (خارج)

التصنيف الثاني:

باير ليفركوزن (داخل)

ميلان (خارج)

التصنيف الثالث:

ليل (داخل)

أيندهوفن (خارج)

التصنيف الرابع:

بولونيا (داخل)

جيرونا (خارج)

النظام

ارتفع عدد الفرق المشاركة لـ 36 بدلا من 32 وعوضا عن تقسيمهم لـ 8 مجموعات كالمعتاد سيتواجد الـ 36 في مجموعة واحدة.

النظام الجديد سيجعل كل فريق يلعب 8 مواجهات ضد 8 فرق مختلفة 4 على أرضه و4 خارجها، أي إنه لا يوجد نظام مواجهة 3 فرق ذهابا وإيابا كالسابق.

تم تصنيف الأندية إلى 4 مستويات، ليواجه كل فريق، فريقين من كل مستوى، حيث سيشهد الدور الأول مواجهات نارية بين الفرق الكبرى.

وجاء التصنيف على النحو التالي:

ويمكنك التعرف على طريقة التأهل للأدوار الإقصائية وتفاصيل النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا من خلال الفيديو التالي:

وكل بطولة سيكون لها أسبوع حصري أي أن مباريات دوري أبطال أوروبا ستقام في أسبوع واحد ولن تقام فيه مباريات باقي المسابقتين في نفس الأسبوع، ونفس الأمر لباقي المسابقتين.

وكالعادة ستقام مباريات دوري الأبطال يومي الثلاثاء والأربعاء أسبوعيا، بينما نقام مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر يوم الخميس.

وفي الأسبوع الحصري لدوري أبطال أوروبا ستقام المباريات بدءا من يومي الثلاثاء وحتى الخميس.

وفي أسبوع الدوري الأوروبي الحصري ستقام مباريات المسابقة يومي الأربعاء والخميس.

وستقام مباريات دوري المؤتمر يوم الخميس فقط.