خبر في الجول - بعد جلسة وكيله مع الأهلي.. استمرار إعارة قندوسي مع سيراميكا كليوباترا

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 20:21

كتب : أحمد الخولي

قندوسي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

أسفرت جلسة نصر يحيى وكيل أعمال أحمد قندوسي مع النادي الأهلي عن استمرار اللاعب الجزائري في سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة.

وكانت قد انتهت إعارة أحمد قندوسي مع سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن هناك جلسة قد حدثت مساء اليوم الخميس بين نصر يحيى وكيل أعمال اللاعب وسامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة في الأهلي.

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وأسفرت الجلسة عن الاتفاق على الموافقة بإعارة قندوسي إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسم جديد لكن بدون بند أحقية الشراء.

وتم تأجيل تمديد تعاقد اللاعب لموسم آخر مع الأهلي لحين عودته من الجزائر.

ويسعى الأهلي لخروج أحمد قندوسي على سبيل الإعارة مجددا الموسم المقبل من أجل إتاحة مقعد أجنبي ضمن تدعيمات الفريق.

وضم الأهلي كل من المغربيين يحيى عطية الله وأشرف داري بجانب تواجد كل من رضا سليم وبيرسي تاو وعلي معلول وهم الخماسي الأجنبي للموسم الجديد حتى الآن.

ويسعى الأهلي لإعارة قندوسي بجانب رحيل بيرسي تاو لإضافة لاعب أجنبي جديد.

كما ارتبط اسم علي معلول بالتواجد على قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل بسبب غيابه عن الملاعب للإصابة.

وانضم أحمد قندوسي إلى الأهلي في يناير 2023 قادما من وفاق سطيف الجزائري.

بينما انتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي.

ولعب قندوسي الموسم الماضي 33 مباراة بقميص سيراميكا كليوباترا ونجح في تسجيل 11 هدفا وصنع 9 آخرين.

وكان قد لعب الجزائري 21 مباراة مع الأهلي وسجل هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

الأهلي سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي
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