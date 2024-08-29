قائمة تونس - الجزيري وبن رمضان يتواجدان بتصفيات أمم إفريقيا.. وغياب المثلوثي

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 20:08

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري تونس أمم إفريقيا

أعلن منتخب تونس قائمته استعدادا لخوض مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا بالتوقف الدولي المقبل.

واستدعى فوزي البنزرتي المدير الفني لنسور قرطاج كل من سيف الجزيري مهاجم الزمالك ومحمد بن رمضان صفقة الأهلي المحتملة للقائمة.

بينما شهدت القائمة غياب حمزة المثلوثي مدافع الزمالك.

أخبار متعلقة:
نجم تونس ينتقل إلى بيرنلي هل اقترب داري من الأهلي؟ ليكيب: بريست يفاوض مدافع منتخب تونس أولمبياد باريس - الميدالية الثالثة لـ تونس.. القطوسي يحصد ذهبية في التايكوندو أولمبياد باريس - تونس تضمن ميدالية جديدة.. القطوسي يتأهل لنهائي التايكوندو

وعاد الثنائي فرجاني ساسي لاعب وسط الغرافة القطري ويوسف المساكني مهاجم العربي القطري للقائمة من جديد.

فيما انضم كل من بلال الماجري ورائد بوشنيبة وحسام بن علي لأول مرة، بينما غاب حنبعل المجبري لاعب بيرنلي.

حراسة المرمى: البشير بن سعيد - أمان الله مميش - علي الجمل

الدفاع: حسام بن علي - رائد بوشنيبة - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - علي العابدي - يان فاليري - ديلان برون - نادر الغندري.

الوسط: عيسى العيدوني - إلياس السخيري - فرجاني ساسي - محمد الحاج محمود - محمد علي بن رمضان - حمزة رفيعة

الهجوم: إلياس سعد - يوسف المساكني - سيف الله اللطيف -علي يوسف - إلياس العاشوري - بلال الماجري - هيثم الجويني - سيف الجزيري - مرتضى بن وناس.

ويلعب منتخب تونس أمام كل من مدغشقر وجامبيا في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات يومي 5 و8 سبتمبر.

تونس الجزيري سيف الجزيري
نرشح لكم
خبر في الجول - بعد جلسة وكيله مع الأهلي.. استمرار إعارة قندوسي مع سيراميكا كليوباترا "لدينا الفرعون الخاص بنا الآن".. نيس يعلن ضم محمد عبد المنعم كمصري جديد في فرنسا "شكرا على كل شيء وسأظل مشجعا دائما".. عبد المنعم يعلن رحيله عن النادي الأهلي الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع لجنة التخطيط خبر في الجول - محاولة من إبراهيم عادل لتقريب الأمور المادية بين بيراميدز وخيتافي قائمة جنوب إفريقيا - غياب بيرسي تاو في مواجهتي أوغندا وجنوب السودان حوار في الجول – نائب المصري: الكرة في مصر سينما صامتة.. اتحاد الكرة والرابطة لم يساعدانا رغم سفره.. في الجول يكشف تطورات صفقة إبراهيم عادل لـ خيتافي وموقف بيراميدز
أخر الأخبار
استراحة في الدوري السعودي - الخليج (0)-(0) الشباب.. نهاية الشوط الأول ساعة | سعودي في الجول
قرعة ريال مدريد - نهائي 2024 يتكرر ومواجهة ليفربول.. وثنائي إيطالي وآخر فرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري السعودي - شريف يقود هجوم الخليج أمام الشباب.. وكاراسكو أساسي ساعة | سعودي في الجول
قرعة برشلونة - مواجهة بايرن ميونيخ مجددا.. وثنائي فرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
ثأر ضد مدريد وإعادة اسطنبول.. مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - بعد جلسة وكيله مع الأهلي.. استمرار إعارة قندوسي مع سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - البركاوي يعتذر عن عدم إتمام الاتفاق مع الزمالك.. ووجهته الأقرب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى