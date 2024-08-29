قائمة تونس - الجزيري وبن رمضان يتواجدان بتصفيات أمم إفريقيا.. وغياب المثلوثي

أعلن منتخب تونس قائمته استعدادا لخوض مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا بالتوقف الدولي المقبل.

واستدعى فوزي البنزرتي المدير الفني لنسور قرطاج كل من سيف الجزيري مهاجم الزمالك ومحمد بن رمضان صفقة الأهلي المحتملة للقائمة.

بينما شهدت القائمة غياب حمزة المثلوثي مدافع الزمالك.

وعاد الثنائي فرجاني ساسي لاعب وسط الغرافة القطري ويوسف المساكني مهاجم العربي القطري للقائمة من جديد.

فيما انضم كل من بلال الماجري ورائد بوشنيبة وحسام بن علي لأول مرة، بينما غاب حنبعل المجبري لاعب بيرنلي.

حراسة المرمى: البشير بن سعيد - أمان الله مميش - علي الجمل

الدفاع: حسام بن علي - رائد بوشنيبة - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - علي العابدي - يان فاليري - ديلان برون - نادر الغندري.

الوسط: عيسى العيدوني - إلياس السخيري - فرجاني ساسي - محمد الحاج محمود - محمد علي بن رمضان - حمزة رفيعة

الهجوم: إلياس سعد - يوسف المساكني - سيف الله اللطيف -علي يوسف - إلياس العاشوري - بلال الماجري - هيثم الجويني - سيف الجزيري - مرتضى بن وناس.

ويلعب منتخب تونس أمام كل من مدغشقر وجامبيا في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات يومي 5 و8 سبتمبر.