تعليق من رونالدو بعد فوزه بجائزة هداف في أبطال أوروبا.. ويكشف عن ذكرياته الأجمل

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 19:32

كتب : رامي جمال

كريستيانو رونالدو في حفل قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025

"شكرا لتواجدي هنا وتكريمي بالجائزة التي تعني لي الكثير" هكذا تحدث كريستيانو رونالدو قائد النصر ومنتخب البرتغال عقب تكريمه بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا.

كريستيانو رونالدو

النادي : النصر

وأقيمت اليوم الخميس مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وعلى هامش الحفل تم تكريم رونالدو بصفته الهداف التاريخي للبطولة بواقع 140 هدفا.

أخبار متعلقة:
انتهت قرعة دوري أبطال أوروبا - صدام ناري بين مدريد وليفربول.. برشلونة يواجه بايرن كالعادة "لدينا الفرعون الخاص بنا الآن".. نيس يعلن ضم محمد عبد المنعم كمصري جديد في فرنسا انتقال عبد المنعم - دربي كوت دازور.. من هو غريم نيس واستعداد جماهيره الغريب للقاء

وقال رونالدو: "دوري أبطال أوروبا هو قمة كرة القدم وأنا محظوظ لست فقط بالرقم القياسي الذي يتحدث عن ذاته لكن أتحدث عن متعة المشاركة في البطولة".

وواصل "لقد فزت بالعديد من المرات وسجلت أهدافا كثيرة وكلما ما رأيتموه وتعرفوه سابقا وأنا سعيد بالتواجد في هذا الحفل لأن كرة القدم تحيا بالذكريات ولدي ذكريات جيدة جدا".

وبسؤاله هل سيعود للعب في البطولة مجددا رد ضاحكا "لا نعرف ما سيحدث في المستقبل لننتظر ونرى".

وعن أفضل ذكرى له قال: "من الصعب اختيار أفضل ذكرى لي ولكن البطولة الأولى دائما خاصة والفوز بها مع مانشستر يونايتد كان شيئا خاصا، إذ أنه عندما كنت هناك فزت باللقب وسجلت هدفا وأهدرت ركلة ترجيح".

وأتم "كذلك فزت مع ريال مدريد باللقب أربع مرات وكل القصص التي عشناها كانت رائعة خاصة مع الفوز بالنهائي في ملعب لشبونة بعد انتظار ريال مدريد الكثير من السنوات للفوز باللقب ودائما كانوا يضغطون علينا متى ستفوزون باللقب".

وتوج رونالدو باللقب خمس مرات بواقع مرة مع يونايتد وأربع مرات مع ريال مدريد.

أبطال أوروبا رونالدو
نرشح لكم
قرعة مانشستر سيتي - إعادة نهائي 2023 ومواجهة الإيطالي العائد قرعة ريال مدريد - نهائي 2024 يتكرر ومواجهة ليفربول.. وثنائي إيطالي وآخر فرنسي قرعة برشلونة - مواجهة بايرن ميونيخ مجددا.. وثنائي فرنسي ثأر ضد مدريد وإعادة اسطنبول.. مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس انتهت قرعة دوري أبطال أوروبا - صدام ناري بين مدريد وليفربول.. برشلونة يواجه بايرن كالعادة نظام دوري أبطال أوروبا الجديد.. مواجهات نارية منذ البداية مواعيد مباريات الخميس 29 أغسطس - 3 محترفين وقرعة دوري الأبطال وريال مدريد
أخر الأخبار
هدف الأهلي - بن رمضان يشارك في تأهل فرينتسفاروتشي إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي 10 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة 20 فريقا.. تحديد موعد قرعة دوري المحترفين 17 دقيقة | الكرة المصرية
لم تبتسم أمام مبابي بعد.. ريال مدريد يتعثر للمرة الثانية بالتعادل مع لاس بالماس 29 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - بلدية المحلة يتمم الاتفاق مع إبراهيم صلاح لتدريبه 57 دقيقة | الكرة المصرية
غزل المحلة يمدد عقد الجزار حتى 2027 ساعة | الدوري المصري
وكيله: البركاوي رفض 8 ملايين يورو من أجل الزمالك.. وعلاج الرائد لوالده غير مشروط بالتوقيع ساعة | الكرة المصرية
تسجيل ركلته لم يكن كافيا.. تريزيجيه يودع دوري المؤتمر الأوروبي مع طرابزون 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة شريف.. الخليج يخسر من الشباب بهدف كاراسكو 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى