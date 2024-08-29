تعليق من رونالدو بعد فوزه بجائزة هداف في أبطال أوروبا.. ويكشف عن ذكرياته الأجمل

"شكرا لتواجدي هنا وتكريمي بالجائزة التي تعني لي الكثير" هكذا تحدث كريستيانو رونالدو قائد النصر ومنتخب البرتغال عقب تكريمه بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر

وأقيمت اليوم الخميس مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وعلى هامش الحفل تم تكريم رونالدو بصفته الهداف التاريخي للبطولة بواقع 140 هدفا.

وقال رونالدو: "دوري أبطال أوروبا هو قمة كرة القدم وأنا محظوظ لست فقط بالرقم القياسي الذي يتحدث عن ذاته لكن أتحدث عن متعة المشاركة في البطولة".

وواصل "لقد فزت بالعديد من المرات وسجلت أهدافا كثيرة وكلما ما رأيتموه وتعرفوه سابقا وأنا سعيد بالتواجد في هذا الحفل لأن كرة القدم تحيا بالذكريات ولدي ذكريات جيدة جدا".

وبسؤاله هل سيعود للعب في البطولة مجددا رد ضاحكا "لا نعرف ما سيحدث في المستقبل لننتظر ونرى".

وعن أفضل ذكرى له قال: "من الصعب اختيار أفضل ذكرى لي ولكن البطولة الأولى دائما خاصة والفوز بها مع مانشستر يونايتد كان شيئا خاصا، إذ أنه عندما كنت هناك فزت باللقب وسجلت هدفا وأهدرت ركلة ترجيح".

وأتم "كذلك فزت مع ريال مدريد باللقب أربع مرات وكل القصص التي عشناها كانت رائعة خاصة مع الفوز بالنهائي في ملعب لشبونة بعد انتظار ريال مدريد الكثير من السنوات للفوز باللقب ودائما كانوا يضغطون علينا متى ستفوزون باللقب".

وتوج رونالدو باللقب خمس مرات بواقع مرة مع يونايتد وأربع مرات مع ريال مدريد.