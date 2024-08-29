رئيس نيس: علاقتنا مع عبد المنعم رائعة منذ اليوم الأول.. وهذا دليل طموح مشروعنا

أبدى جان بيير ريفار رئيس نادي نيس الفرنسي سعادته بالتعاقد مع المدافع محمد عبد المنعم قادما من الأهلي.

وقال ريفار في تصريحاته لموقع ناديه الرسمي: "بعد تانجي ندومبيلي وجوناثان كلاوس ومويس بومبيتو تمكننا من التعاقد مع لاعب دولي آخر وذلك يثبت وضوح مشروعنا الطموح".

وأضاف "فترات الانتقالات ليست سهلة أبدا، ولكننا نواصل العمل بهدوء ونتقدم خطوة تلو الأخرى".

وأكمل "أود أن أرحب بعبد المنعم الذي تربطنا به علاقة جيدة منذ اليوم الأول".

واختتم "إنه أول لاعب مصري في تاريخ النادي وآمل أن يترك بصمة رائعة هنا. مرحبا بك يا محمد".

وأعلن نادي نيس الفرنسي ضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي ومنتخب مصر بشكل رسمي.

ويصبح محمد عبد المنعم المحترف المصري السابع في الدوري الفرنسي.

ويتواجد حاليا مصطفى محمد في نانت بينما سبق وأن لعب كل من أحمد حسام ميدو وحسني عبد ربه وأحمد أبو مسلم ومظهر عبد الرحمن وأحمد سمير فرج.

وكان FilGoal.com قد كشف تفاصيل صفقة انتقال عبد المنعم إلى نيس، والتي تمت مقابل 4.3 مليون يورو، وقد يصل المبلغ إلى 5.3 مليون يورو.

سيدفع نيس مبلغ 2.4 مليون يورو الآن، على أن يدفع النادي مبلغ 1.9 مليون يورو بعد سنة من الآن.

يوجد كذلك حوافز في الصفقة بقيمة مليون يورو في حالة تحقق بعض البنود التي اتفق عليها الناديين، فيما سيحق للأهلي الحصول على 10% من قيمة بيع نيس للاعب مستقبلا.

ولم يحصد نيس سوى نقطة واحدة من أول جولتين خاضهم الفريق في الدوري الفرنسي بخسارة وتعادل.

ويعتبر عبد المنعم خامس صفقات نيس الصيفية فور إتمامها بشكل رسمي بعد كل من تانجوي ندومبيلي وجوناثان كلاوس ومويس بومبيتو وأخيرا يوسوفا موكوكو مهاجم دورتموند.

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

فريق نيس مشارك في الدوري الأوروبي وسيتحدد منافسه في القرعة عصر غدا الجمعة.

ويضم نادي نيس الفرنسي بين جدرانه ثنائي مصري في الوقت الحالي.

فبخلاف محمد عبد المنعم، تتواجد مروة عيد عبد الملك قائدة فريق سيدات كرة اليد.