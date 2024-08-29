المصري السابع.. عبد المنعم يلتحق بمحترفي الفراعنة في الدوري الفرنسي

انتقال عبد المنعم - دربي كوت دازور.. من هو غريم نيس واستعداد جماهيره الغريب للقاء

المدير الرياضي لـ نيس: سرعنا العملية بعد مباراة عبد المنعم الأخيرة مع الأهلي.. وهذه مميزاته

أولى كلمات عبد المنعم بعد انتقاله إلى نيس: سأظل ممتنا لـ الأهلي إلى الأبد