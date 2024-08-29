المصري السابع.. عبد المنعم يلتحق بمحترفي الفراعنة في الدوري الفرنسي

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 19:23

كتب : محمد سمير

محمد عبد المنعم - نيس

أعلن نادي نيس الفرنسي بشكل رسمي ضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي لمدة 4 مواسم.

ويعتبر محمد عبد المنعم سابع مصري يحترف في الدوري الفرنسي الممتاز.

ويتواجد في الدوري حاليا مصطفى محمد مهاجم نانت ومنتخب مصر.

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ويرتدي عبد المنعم القميص رقم 5 مع فريق نيس.

ويستعرض لكم FilGoal.com اللاعبين المصريين الذين سبق لهم التعاقد مع أندية بالدوري الفرنسي الممتاز وهم:

مصطفى محمد (نانت) - لعب 82 مباراة بقميص النادي حتى الآن.

أحمد حسام ميدو (مارسيليا) - لعب 34 مباراة بقميص النادي.

حسني عبد ربه (ستراسبورج) - لعب 26 مباراة بقميص النادي.

أحمد أبو مسلم (ستراسبورج) - لعب 33 مباراة بقميص النادي.

مظهر عبد الرحمن (موناكو) - لعب 6 مباريات بقميص النادي.

أحمد سمير فرج (سوشو).

الدوري الفرنسي محمد عبد المنعم نيس
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