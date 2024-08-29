الزمالك يعلن رحيل محمد أشرف روقا

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 19:22

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الداخلية - محمد أشرف روقا

أنهى نادي الزمالك علاقته التعاقد بمحمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق ليرحل بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل.

ويلعب روقا في صفوف الزمالك منذ صيف 2017 ةقادما من طلائع الجيش.

وقال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عبر موقع ناديه الرسمي: "تم إنهاء التعاقد مع محمد أشرف روقا بالتراضي واللاعب حصل على الاستغناء الخاص به".

وأوضح "اللاعب وقع على عقد في وقت سابق لمدة 3 مواسم مع وجود بند بأحقية الزمالك في إنهاء العقد بعد نهاية الموسم الثاني (2023-2024)، وقام النادي بإخطاره بعدم استمراره للموسم الثالث".

وانضم روقا، لاعب طلائع الجيش وإنبي السابق، إلى الزمالك في 2017.

اللاعب السابق في قطاع الناشئين بالأهلي لعب في طلائع الجيش 4 مواسم قبل أن يضمه الزمالك.

وأعار الزمالك اللاعب 3 مرات قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق في أكتوبر 2020.

وشارك روقا في 124 مباراة مع الزمالك وسجل 5 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الفريق بلقبين من بطولة الدوري المصري الممتاز ولقب كأس مصر ولقب الكونفدرالية.

أشرف روقا
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