المدير الرياضي لـ نيس: سرعنا العملية بعد مباراة عبد المنعم الأخيرة مع الأهلي.. وهذه مميزاته

كشف فلوريان موريس المدير الرياضي لفريق نيس الفرنسي عن سير عملية انتقال محمد عبد المنعم إلى الفريق قادما من الأهلي.

وقال موريس في تصريحاته لموقع نيس الرسمي: "نحن جميعا مقتنعون أن عبد المنعم سيقدم لنا الكثير".

وأضاف "كنا على تواصل مستمر مع بعضنا البعض خلال الصيف".

وأوضح "لقد لعب آخر مباراة له في الدوري يوم 29 يوليو، وبعد فوزه باللقب مع الأهلي سرعنا الأشياء لكي يتمكن من الانضمام إلينا".

واختتم "إنه مدافع يملك الكثير من الخبرة بما يتضمن المستوى الدولي أيضا، وهو جيد في الرأسيات وقوي في الضغط ويملك قدرة عظيمة على التمرير. أيضا هو معتاد على الضغوطات وهذا شيء جيد".

وأعلن نادي نيس الفرنسي ضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي ومنتخب مصر بشكل رسمي.

ويصبح محمد عبد المنعم المحترف المصري السابع في الدوري الفرنسي.

ويتواجد حاليا مصطفى محمد في نانت بينما سبق وأن لعب كل من أحمد حسام ميدو وحسني عبد ربه وأحمد أبو مسلم ومظهر عبد الرحمن وأحمد سمير فرج.

وكان FilGoal.com قد كشف تفاصيل صفقة انتقال عبد المنعم إلى نيس، والتي تمت مقابل 4.3 مليون يورو، وقد يصل المبلغ إلى 5.3 مليون يورو.

سيدفع نيس مبلغ 2.4 مليون يورو الآن، على أن يدفع النادي مبلغ 1.9 مليون يورو بعد سنة من الآن.

يوجد كذلك حوافز في الصفقة بقيمة مليون يورو في حالة تحقق بعض البنود التي اتفق عليها الناديين، فيما سيحق للأهلي الحصول على 10% من قيمة بيع نيس للاعب مستقبلا.

ولم يحصد نيس سوى نقطة واحدة من أول جولتين خاضهم الفريق في الدوري الفرنسي بخسارة وتعادل.

ويعتبر عبد المنعم خامس صفقات نيس الصيفية فور إتمامها بشكل رسمي بعد كل من تانجوي ندومبيلي وجوناثان كلاوس ومويس بومبيتو وأخيرا يوسوفا موكوكو مهاجم دورتموند.

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

فريق نيس مشارك في الدوري الأوروبي وسيتحدد منافسه في القرعة عصر غدا الجمعة.

ويضم نادي نيس الفرنسي بين جدرانه ثنائي مصري في الوقت الحالي.

فبخلاف محمد عبد المنعم، تتواجد مروة عيد عبد الملك قائدة فريق سيدات كرة اليد.