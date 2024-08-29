انتقال عبد المنعم - دربي كوت دازور.. من هو غريم نيس واستعداد جماهيره الغريب للقاء

من هو غريم نادي نيس في الدوري الفرنسي؟ سؤال ربما يتبادر إلى ذهنك بعد إعلان النادي ضمه لمحمد عبد المنعم قادما من صفوف الأهلي.

ووقع لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر الحالي على عقد يربطه بالنادي الفرنسي لأربع سنوات.

فمن هو غريم نيس؟

الغريم التقليدي لنيس سيكون اسما مفاجئا بالنسبة لك، فهو موناكو.

نعم هذا حقيقي.

موناكو الذي يتواجد في الإمارة الشهيرة الهادئة التي تتميز باليخوت ودائما يرتبط اسمها في ذهنك بالثراء الفاحش هو الغريم التقليدي لنادي نيس.

ومباراة الدربي بين الغريمين يُطلق عليها "دربي دي لا كوت دازور".

video:1

Désormais, Nice a aussi son Pharaon.

الان، نيس اصبح لديها الفرعون الخاص بها pic.twitter.com/lttXYVLD78 — OGC Nice (@ogcnice) August 29, 2024

فمن أين اشتق ذلك الاسم؟

المسافة بين إمارة موناكو ونيس هي 20 كم فقط ويقع كل منهما على ساحل كوت دازور.

ويملك جمهور نادي نيس عادة غريبة إذ أنه قبل المباريات وأثناء الترحال إلى ملعب لويس الثاني معقل نادي موناكو يستقلون الدراجات النارية ويشعلون الشماريخ في طريقهم لحضور اللقاء.

وعلى الرغم من الصخب الجماهيري والتفوق لنيس في تلك الناحية لكن على أرض الملعب فإن موناكو هو ملك الدربي.

إذ أنه التقى الفريقان من قبل 126 مرة كان التفوق لموناكو في 58 مباراة.

فيما تفوق نيس على غريمه التقليدي 36 مرة.

وتعادل الفريقان في دربي دي لا كوت دازور 32 مرة.

وتوج نيس بالدوري الفرنسي 4 مرات وبالكأس المحلي 3 مرات.

في المقابل فإن موناكو توج بالدوري الفرنسي 8 مرات والكأس 5 مرات.

كما أن موناكو يتفوق على نيس في ظفره بلقب كأس رابطة الأندية الفرنسية مرة وحيدة في عام 2003 أما الأخير فلم يظفر به أبدا.

وكانت آخر مرة توج فيها نيس بالدوري في موسم 1958-1959.

أما موناكو فتوج بالدوري آخر مرة في موسم 2016-2017.

وفي الكأس فقد ظفر به موناكو آخر مرة في سنة 1991، وبلغ النهائي للمرة الأخيرة في 2021 وخسره ضد باريس سان جيرمان.

أما نيس فتوج بالكأس آخر مرة في سنة 1997، وبلغ النهائي للمرة الأخيرة في 2022 وخسره وللمصادفة ضد نانت الذي يلعب له المهاجم المصري مصطفى محمد.

مباراة تابعها العالم بسبب أيقونات أرسنال

في موسم 2018-2019 توجهت أنظار العالم أجمع إلى دربي دي لا كوت دازور ليس لأهميتها في شيء إذ أن وقتها كان نيس يحتل المركز الـ8 وموناكو الـ19.

بل أن العالم تابع تلك المباراة لأن المدربين على خط الملعب لكلا الفريقين كانا نجمي أرسنال وقت تحقيق الدوري الذهبي، أو دوري اللا هزيمة، باتريك فييرا وتيري هنري.

فييرا كان يقود نيس وهنري كان يتولى الإدارة الفنية لموناكو في ذلك الوقت.

في ذلك الوقت انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.