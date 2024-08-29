"لدينا الفرعون الخاص بنا الآن".. نيس يعلن ضم محمد عبد المنعم كمصري جديد في فرنسا

أعلن نادي نيس الفرنسي ضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي ومنتخب مصر بشكل رسمي.

وكشف النادي الفرنسي عن ضم محمد عبد المنعم لمدة 4 سنوات.

ويرتدي عبد المنعم القميص رقم 5.

ويصبح محمد عبد المنعم المحترف المصري السابع في الدوري الفرنسي.

ويتواجد حاليا مصطفى محمد في نانت بينما سبق وأن لعب كل من أحمد حسام ميدو وحسني عبد ربه وأحمد أبو مسلم ومظهر عبد الرحمن وأحمد سمير فرج.

وكان FilGoal.com قد كشف تفاصيل صفقة انتقال عبد المنعم إلى نيس، والتي تمت مقابل 4.3 مليون يورو، وقد يصل المبلغ إلى 5.3 مليون يورو.

سيدفع نيس مبلغ 2.4 مليون يورو الآن، على أن يدفع النادي مبلغ 1.9 مليون يورو بعد سنة من الآن.

يوجد كذلك حوافز في الصفقة بقيمة مليون يورو في حالة تحقق بعض البنود التي اتفق عليها الناديين، فيما سيحق للأهلي الحصول على 10% من قيمة بيع نيس للاعب مستقبلا.

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Désormais, Nice a aussi son Pharaon.

الان، نيس اصبح لديها الفرعون الخاص بها pic.twitter.com/lttXYVLD78 — OGC Nice (@ogcnice) August 29, 2024

ولم يحصد نيس سوى نقطة واحدة من أول جولتين خاضهم الفريق في الدوري الفرنسي بخسارة وتعادل.

ويعتبر عبد المنعم خامس صفقات نيس الصيفية فور إتمامها بشكل رسمي بعد كل من تانجوي ندومبيلي وجوناثان كلاوس ومويس بومبيتو وأخيرا يوسوفا موكوكو مهاجم دورتموند.

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

فريق نيس مشارك في الدوري الأوروبي وسيتحدد منافسه في القرعة عصر غدا الجمعة.

ويضم نادي نيس الفرنسي بين جدرانه ثنائي مصري في الوقت الحالي.

فبخلاف محمد عبد المنعم، تتواجد مروة عيد عبد الملك قائدة فريق سيدات كرة اليد.