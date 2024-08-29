"شكرا على كل شيء وسأظل مشجعا دائما".. عبد المنعم يعلن رحيله عن النادي الأهلي

أعلن محمد عبد المنعم مدافع الأهلي رحيله عن الفريق في رسالة للجماهير.

ونشر عبد المنعم عبر حسابه على إنستجرام رسالة للجماهير بعنوان شكرا على كل شيء.

وجاء في الرسالة الآتي:

"عارف يعني إيه تنام وتحلم وتصحى تلاقي حلمك اتحقق؟ دي كانت حياتي في النادي الأهلي".

"من يوم ما كنت طفل صغير، كنت أرى نفسي بالقميص الأحمر، ألعب أمام جمهور كبير يهتف باسمي، ذلك الحلم لم يتحقق فقط ولكن جزء من حياتي وجزء مني".

"مرت 15 سنة عليّ داخل النادي، عشت فيها الكثير من اللحظات من الحب والتحديات والفخر، وليس مجرد لعب كرة".

"كانت رحلة كل لحظة فيها تشكل جزء مني، عندما أرتديت قميص الأهلي للمرة الأولى شعرت أنها لحظة لن تتكرر".

"النادي الأهلي حلمت به منذ الصغر، كل تمريرة قدمتها وكل هدف سجلته، كانت مليئة بشعوري بعلم أمر عظيم أكبر مني".

"الأهلي منحني أكثر مما كنت أحلم به، ومنحني شرف أن يرتبط اسمي بذلك النادي العظيم".

"الذكريات لن تنتهي، أتذكر أول مرة دخلت فيها ملعب التتش، الملعب الذي شهد على كل فرحة ونصر".

"أتذكر جيدا أول مرة هتفت فيها الجماهير باسمي تلك اللحظة التي كنت أشعر أن قلبي سيتوقف، ذلك الجمهور هو من صنعني، وهو من وقف بجواري في كل لحظة صعبة".

"أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، الرجل الذي عرف كيف يحقق أحلامنا، دائما ما كان قدوة لنا، ولم يبخل علينا بأي دعم أو نصيحة".

"أشكر الجهاز الفني والطبي والإداري، دائما ما كانوا دعما لي وسند في الأوقات الصعبة، وكانوا السبب في خروج أفضل شيء مني على أرض الملعب".

"أشكر جميع اللاعبين، أخوتي الذين كانوا معي على الحلوة والمُرة، وأشكركم على كل لحظة فرح عشناها سويا، وكل بطولة حققناها كتف في كتف".

"ستظل تلك اللحظات محفورة في قلبي طوال حياتي".

"وأشكر عائلتي بالطبع، دائما ما كانوا خلفي لمساندتي ودعمي".

"وأخيرا أشكر كل مشجع من جمهور الأهلي العظيم، خرجت من النادي الأهلي كلاعب ولكن سأبقى مشجعا طوال عمري للأهلي أعظم نادي في الكون وسأظل دائما ابن النادي الذي علمني أن المجد ليس له حدود".

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ويستعد نادي نيس الفرنسي للإعلان عن الصفقة بعدما نشر صورة لمحمد عبد المنعم بعنوان "إنه قادم".

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

فريق نيس مشارك في الدوري الأوروبي وسيتحدد منافسه في القرعة عصر غدا الجمعة.