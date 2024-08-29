تعرف على موعد مواجهتي محمد عبد المنعم ومصطفى محمد في الدوري الفرنسي

أعلن نادي نيس الفرنسي اليوم الخميس رسميا انضمام محمد عبد المنعم قادما من صفوف الأهلي.

ووقع لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر الحالي على عقد يربطه بالنادي الفرنسي لأربع سنوات.

والآن سنصبح على موعد مع مواجهة مصرية خالصة بين عبد المنعم وزميله في منتخب مصر مصطفى محمد.

ولم يسبق لكلا اللاعبين المواجهة أبدا في الدوري المصري رغم تنقلهما للعديد من الأندية خارج الأهلي والزمالك.

وسبق وتحدث عبد المنعم عن مصطفى محمد في برنامج "رامز جاب من الآخر" خلال شهر رمضان الماضي قائلا: "أشد مهاجم في مصر؟ كان مصطفى محمد ومشي".

فما هو موعد المواجهة المصرية في الأراضي الفرنسية؟

المواجهة الأولى في ملعب نانت ضد نيس

في ملعب لا بوجوار في 20 أكتوبر المقبل في الجولة 8 من الدوري الفرنسي.

المواجهة الثانية في ملعب نيس ضد نانت

في ملعب أليانز ريفيرا في 6 أبريل 2025 في الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

وبدأ نيس الدوري الفرنسي بالهزيمة من أوكسير بهدفين لهدف والتعادل بهدف لمثله مع تولوز.

وستكون المباراة الأولى لنيس ضد أنجيه في الأول من شهر سبتمبر والموافق الأحد المقبل.