نقطة في 3 مباريات.. سامبدوريا يعلن إقالة بيرلو

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 17:59

كتب : FilGoal

بيرلو

أعلن سامبدوريا إقالة أندريا بيرلو من تدريبه بسبب تراجع النتائج.

وقاد بيرلو سامبدوريا خلال 3 مباريات فقط بالموسم الحالي بدوري الدرجة الثانية.

وقال سامبدوريا في بيان عبر موقعه الرسمي: "سامبدوريا يعلن أنه أعفى أندريا بيرلو من مهامه كمدرب للفريق الأول. المدرب وأعضاء طاقمه - روبرتو بارونيو وماورو بيرتوني ونيكولا بافاريني ورافاييل كليمنتي - ممتنون للالتزام والمهنية التي أظهرها خلال فترة عمله في النادي".

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وحصل سامبدوريا على نقطة وحيدة خلال 3 مباريات ويحتل المركز قبل الأخير في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وهبط نادي سامبدوريا بنهاية الموسم المنقضي إلى الدرجة الثانية في إيطاليا.

ويسعى سامبدوريا للعودة سريعا إلى الدوري الإيطالي.

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وبدأ بيرلو مشواره كمدير فني في صيف 2020 بعد تعيينه لقيادة فريق يوفنتوس تحت 23 عاما وهو ما لم يستمر لمدة شهر.

إذ تم تعيين بيرلو مديرا فنيا لفريق يوفنتوس الأول في أغسطس 2020 واستمر لمدة عام.

وتولى بيرلو قيادة يوفنتوس في 52 مباراة.

وبعد راحة لمدة عام انتقل بيرلو إلى الدوري التركي لقيادة فريق كاراجومروك منذ يونيو 2022 إلى مايو 2023.

وقاد بيرلو في تجربته الأخيرة الفريق التركي في 34 مباراة وفاز 11 مرة وتعادل مثلهم بينما خسر 12 مرة.

أما مع يوفنتوس ففاز في 34 مباراة وتعادل 10 مرات وخسر ثماني مرات.

وتوج بيرلو مع يوفنتوس بلقبي كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

بيرلو سامبدوريا
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